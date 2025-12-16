Ученик совершил нападение в школе в Одинцово, есть погибший

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Подросток совершил нападение в школе в Одинцово, погиб младшеклассник, сообщили РИА Новости в СК России.
"Сегодня утром в одном из учебных заведений, расположенных в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа, несовершеннолетний нанес удар ножом охраннику и одному из учеников. В результате полученного ранения ребенок скончался", — говорится в заявлении.
Обстановка возле Успенской школы в поселке Горки-2 Московской области
Обстановка возле Успенской школы в поселке Горки-2 Московской области
По данным МВД, сначала школьник напал на охранника, распылил ему в лицо газовый баллончик, а затем ранил десятилетнего мальчика. Преступника задержали и везут в следственные органы.
Подросток, напавший с ножом на школу в Одинцово, в автомобиле полиции
© Кадр видео из соцсетей
Подросток, напавший с ножом на школу в Одинцово, в автомобиле полиции
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. На место выехали следователи и криминалисты. Прокуратура начала проверку.
Местные жители возле Успенской школы в поселке Горки-2 Московской области
Местные жители возле Успенской школы в поселке Горки-2 Московской области
Учеников эвакуировали в Дом молодежи напротив здания школы. Как заявила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова, всем родителям и детям окажут необходимую помощь.
Сотрудник правоохранительных органов возле Успенской школы в поселке Горки-2 Московской области
Сотрудник правоохранительных органов возле Успенской школы в поселке Горки-2 Московской области