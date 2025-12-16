Рейтинг@Mail.ru
Ученик совершил нападение в школе в Одинцово, есть погибший - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:41 16.12.2025 (обновлено: 14:17 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/shkola-2062307978.html
Ученик совершил нападение в школе в Одинцово, есть погибший
Ученик совершил нападение в школе в Одинцово, есть погибший - РИА Новости, 16.12.2025
Ученик совершил нападение в школе в Одинцово, есть погибший
Подросток совершил нападение в школе в Одинцово, погиб младшеклассник, сообщили РИА Новости в СК России. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T10:41:00+03:00
2025-12-16T14:17:00+03:00
происшествия
одинцово
московская область (подмосковье)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ксения мишонова
нападение подростка в школе в одинцово
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062330620_0:331:3053:2048_1920x0_80_0_0_2c07532045960cf332301f82dfa572e0.jpg
одинцово
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062330620_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_c16f8850f8d4ef04b94a0ab0a7bbd61e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, одинцово, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф), ксения мишонова, нападение подростка в школе в одинцово
Происшествия, Одинцово, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ксения Мишонова, Нападение подростка в школе в Одинцово

Ученик совершил нападение в школе в Одинцово, есть погибший

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов возле Успенской школы в поселке Горки-2 Московской области
Сотрудники правоохранительных органов возле Успенской школы в поселке Горки-2 Московской области - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Сотрудники правоохранительных органов возле Успенской школы в поселке Горки-2 Московской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Подросток совершил нападение в школе в Одинцово, погиб младшеклассник, сообщили РИА Новости в СК России.
"Сегодня утром в одном из учебных заведений, расположенных в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа, несовершеннолетний нанес удар ножом охраннику и одному из учеников. В результате полученного ранения ребенок скончался", — говорится в заявлении.
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкОбстановка возле Успенской школы в поселке Горки-2 Московской области
Обстановка возле Успенской школы в поселке Горки-2 Московской области - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Обстановка возле Успенской школы в поселке Горки-2 Московской области
По данным МВД, сначала школьник напал на охранника, распылил ему в лицо газовый баллончик, а затем ранил десятилетнего мальчика. Преступника задержали и везут в следственные органы.
© Кадр видео из соцсетейПодросток, напавший с ножом на школу в Одинцово, в автомобиле полиции
Подросток, напавший с ножом на школу в Одинцово, в автомобиле полиции - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Кадр видео из соцсетей
Подросток, напавший с ножом на школу в Одинцово, в автомобиле полиции
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. На место выехали следователи и криминалисты. Прокуратура начала проверку.
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМестные жители возле Успенской школы в поселке Горки-2 Московской области
Местные жители возле Успенской школы в поселке Горки-2 Московской области - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Местные жители возле Успенской школы в поселке Горки-2 Московской области
Учеников эвакуировали в Дом молодежи напротив здания школы. Как заявила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова, всем родителям и детям окажут необходимую помощь.
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкСотрудник правоохранительных органов возле Успенской школы в поселке Горки-2 Московской области
Сотрудник правоохранительных органов возле Успенской школы в поселке Горки-2 Московской области - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Сотрудник правоохранительных органов возле Успенской школы в поселке Горки-2 Московской области
 
ПроисшествияОдинцовоМосковская область (Подмосковье)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ксения МишоноваНападение подростка в школе в Одинцово
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала