Ученик совершил нападение в школе в Одинцово, есть погибший

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Подросток совершил нападение в школе в Одинцово, погиб младшеклассник, Подросток совершил нападение в школе в Одинцово, погиб младшеклассник, сообщили РИА Новости в СК России.

"Сегодня утром в одном из учебных заведений, расположенных в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа, несовершеннолетний нанес удар ножом охраннику и одному из учеников. В результате полученного ранения ребенок скончался", — говорится в заявлении.

По данным МВД, сначала школьник напал на охранника, распылил ему в лицо газовый баллончик, а затем ранил десятилетнего мальчика. Преступника задержали и везут в следственные органы.

© Кадр видео из соцсетей Подросток, напавший с ножом на школу в Одинцово, в автомобиле полиции © Кадр видео из соцсетей Подросток, напавший с ножом на школу в Одинцово, в автомобиле полиции

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. На место выехали следователи и криминалисты. Прокуратура начала проверку.