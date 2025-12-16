https://ria.ru/20251216/shkola-2062306596.html
Омбудсмен сообщила о пострадавших после нападения в школе в Одинцово
Омбудсмен сообщила о пострадавших после нападения в школе в Одинцово - РИА Новости, 16.12.2025
Омбудсмен сообщила о пострадавших после нападения в школе в Одинцово
Нападение произошло в одинцовской школе, есть пострадавшие, на месте работают правоохранительные органы, сообщила в своем Telegram-канале детский омбудсмен... РИА Новости, 16.12.2025
Омбудсмен сообщила о пострадавших после нападения в школе в Одинцово
Правоохранительные органы работают в школе в Одинцово после нападения