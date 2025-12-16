https://ria.ru/20251216/shkola-2062303204.html
В школе в Горках-2 эвакуировали учеников, ранен охранник
Из Успенской школы в поселке Горки-2 эвакуировали учеников, по предварительным данным, пострадал охранник, сообщил РИА Новости очевидец. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T10:28:00+03:00
2025-12-16T10:28:00+03:00
2025-12-16T11:34:00+03:00
В школе в Горках-2 эвакуировали учеников, ранен охранник
