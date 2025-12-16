Рейтинг@Mail.ru
Защита экс-замгубернатора ХМАО Шипилова пыталась сменить судью - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:06 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/shipilov-2062336827.html
Защита экс-замгубернатора ХМАО Шипилова пыталась сменить судью
Защита экс-замгубернатора ХМАО Шипилова пыталась сменить судью - РИА Новости, 16.12.2025
Защита экс-замгубернатора ХМАО Шипилова пыталась сменить судью
Защита обвиняемого во взяточничестве бывшего первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексея Шипилова заявила отвод судье, но... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T12:06:00+03:00
2025-12-16T12:06:00+03:00
происшествия
сургут
ханты-мансийск
ханты-мансийский автономный округ
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054311487_0:0:855:481_1920x0_80_0_0_142157b72d570da4180e32fb8f1668ce.jpg
https://ria.ru/20251215/premer-2062056106.html
https://ria.ru/20251215/netreba-2062087646.html
https://ria.ru/20251211/sud-2061380490.html
сургут
ханты-мансийск
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054311487_84:0:725:481_1920x0_80_0_0_be56ca98d8b0b9050ce75728ff23905f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сургут, ханты-мансийск, ханты-мансийский автономный округ, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сургут, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ, Следственный комитет России (СК РФ)
Защита экс-замгубернатора ХМАО Шипилова пыталась сменить судью

РИА Новости: защита экс-замгубернатора ХМАО Шипилова заявила отвод судье

© Фото : Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – ЮгрыАлексей Шипилов
Алексей Шипилов - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Фото : Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Алексей Шипилов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Защита обвиняемого во взяточничестве бывшего первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексея Шипилова заявила отвод судье, но получила отказ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сургутского городского суда.
Во вторник в суде Сургута проходит очередное слушание по делу Шипилова.
Алан Марзаев в суде - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
У бывшего вице-премьера Башкирии потребовали изъять имущество
Вчера, 09:54
"Стороной защиты был заявлен отвод судьи, в удовлетворении отвода отказано, заседание продолжается", – сказала собеседница агентства.
В инстанции уточнили, что одной из потерпевших по делу экс-замгубернатора ХМАО признана администрация Нижневартовска. "Представитель потерпевшего не явилась в суд", – добавили в пресс-службе.
По версии следствия, с 2023 по 2024 год фигурант, занимая должность первого замгубернатора Югры, получил взятку в размере не менее 7,5 миллиона рублей от лица, представляющего интересы коммерческой управляющей компании, за общее покровительство указанной организации.
Вменяют ему две уголовные статьи: получение взятки в особо крупном размере и превышение полномочий. Превышая должностные полномочия, отмечало управление СК РФ по региону, обвиняемый дал указание должностному лицу органов местного самоуправления организовать переход ряда многоквартирных домов на обслуживание коммерческой управляющей компании. Как сообщали РИА Новости в окружной прокуратуре, в результате противоправных действий фигуранта дома перешли в коммерческую организацию, а муниципальная управляющая компания признана банкротом.
Всеволод Нетреба - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Экс-мэр Краснодара Нетреба прокомментировал вынесенный ему приговор
Вчера, 11:41
Шипилов был задержан 14 февраля. Арест экс-замгубернатора продлевали до ноября, однако позднее апелляционный суд удовлетворил жалобу его защитника, и экс-замгубернатора выпустили из СИЗО под домашний арест.
Суд 4 декабря оставил под домашним арестом Шипилова, но изменил локацию с Ханты-Мансийска на Сургут. Ранее инстанция отмечала, что не смогла приступить к слушаниям, поскольку подсудимый не был доставлен на заседание. Так как местом исполнения избранной ему меры пресечения в виде домашнего ареста являлся Ханты-Мансийск, уголовно-исполнительная инспекция отказалась доставлять Шипилова в Сургут, говорили тогда в пресс-службе суда.
Процесс проходит в открытом режиме, а в удовлетворении ходатайств защиты о возвращении уголовного дела прокурору и изменении меры пресечения Шипилову с домашнего ареста на запрет определенных действий инстанция отказала.
"Единая Россия" пока приостановила членство Шипилова в связи с возбуждением уголовного дела против него. Заместителем губернатора Югры он стал в 2016 году, затем его назначили на должность первого заместителя главы региона, с поста он ушел в 2024 году.
Алексей Смирнов в Мещанском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Суд оставил экс-губернатора Курской области Смирнова в СИЗО
11 декабря, 14:28
 
ПроисшествияСургутХанты-МансийскХанты-Мансийский автономный округСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала