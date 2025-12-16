Защита экс-замгубернатора ХМАО Шипилова пыталась сменить судью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Защита обвиняемого во взяточничестве бывшего первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексея Шипилова заявила отвод судье, но получила отказ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сургутского городского суда.

Во вторник в суде Сургута проходит очередное слушание по делу Шипилова.

"Стороной защиты был заявлен отвод судьи, в удовлетворении отвода отказано, заседание продолжается", – сказала собеседница агентства.

В инстанции уточнили, что одной из потерпевших по делу экс-замгубернатора ХМАО признана администрация Нижневартовска . "Представитель потерпевшего не явилась в суд", – добавили в пресс-службе.

По версии следствия, с 2023 по 2024 год фигурант, занимая должность первого замгубернатора Югры, получил взятку в размере не менее 7,5 миллиона рублей от лица, представляющего интересы коммерческой управляющей компании, за общее покровительство указанной организации.

Вменяют ему две уголовные статьи: получение взятки в особо крупном размере и превышение полномочий. Превышая должностные полномочия, отмечало управление СК РФ по региону, обвиняемый дал указание должностному лицу органов местного самоуправления организовать переход ряда многоквартирных домов на обслуживание коммерческой управляющей компании. Как сообщали РИА Новости в окружной прокуратуре, в результате противоправных действий фигуранта дома перешли в коммерческую организацию, а муниципальная управляющая компания признана банкротом.

Шипилов был задержан 14 февраля. Арест экс-замгубернатора продлевали до ноября, однако позднее апелляционный суд удовлетворил жалобу его защитника, и экс-замгубернатора выпустили из СИЗО под домашний арест.

Суд 4 декабря оставил под домашним арестом Шипилова, но изменил локацию с Ханты-Мансийска на Сургут. Ранее инстанция отмечала, что не смогла приступить к слушаниям, поскольку подсудимый не был доставлен на заседание. Так как местом исполнения избранной ему меры пресечения в виде домашнего ареста являлся Ханты-Мансийск, уголовно-исполнительная инспекция отказалась доставлять Шипилова в Сургут, говорили тогда в пресс-службе суда.

Процесс проходит в открытом режиме, а в удовлетворении ходатайств защиты о возвращении уголовного дела прокурору и изменении меры пресечения Шипилову с домашнего ареста на запрет определенных действий инстанция отказала.