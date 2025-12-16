Рейтинг@Mail.ru
Пять рейсов ушли на запасной аэродром из-за ограничений в Шереметьево - РИА Новости, 16.12.2025
13:57 16.12.2025
Пять рейсов ушли на запасной аэродром из-за ограничений в Шереметьево
Пять рейсов ушли на запасной аэродром из-за ограничений в Шереметьево
2025
Пять рейсов ушли на запасной аэродром из-за ограничений в Шереметьево

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина фотографирует табло вылета в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина
Мужчина фотографирует табло вылета в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Пять рейсов ушли на запасной аэродром, два вылета задерживаются более чем на два часа из-за ограничений в "Шереметьево", сообщили в аэропорту.
"Продолжается действие временных ограничений в периметре воздушного пространства аэропорта "Шереметьево" в связи с введением сигнала "Ковер" в 03.20 мск. В период с 03.20 по 13.00 (мск - ред.) обеспечен прилет 70 рейсов; обеспечен вылет 105 рейсов; отмененных рейсов нет; два рейса на вылет задержаны более двух часов; пять рейсов ушли на запасной аэродром", - говорится в сообщении.
Во Внуково сняли временные ограничения
Шереметьево (аэропорт)
 
 
