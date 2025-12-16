https://ria.ru/20251216/sheremetevo-2062324635.html
В экстренных службах рассказали подробности ЧП с самолетом в Шереметьево
В экстренных службах рассказали подробности ЧП с самолетом в Шереметьево - РИА Новости, 16.12.2025
В экстренных службах рассказали подробности ЧП с самолетом в Шереметьево
Причиной прерывания взлета самолета Boeing 777 авиакомпании Nordwind в аэропорту "Шереметьево", по предварительной информации, стало уменьшение мощности тяги... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T11:50:00+03:00
2025-12-16T11:50:00+03:00
2025-12-16T11:50:00+03:00
происшествия
куба
шереметьево (аэропорт)
boeing 777
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842497584_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_bf7fc777c247918cbbedf44f29030d4d.jpg
https://ria.ru/20251216/sheremetevo-2062301492.html
куба
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842497584_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_a463fd047d459205175a9b617569ba66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, куба, шереметьево (аэропорт), boeing 777
Происшествия, Куба, Шереметьево (аэропорт), Boeing 777
В экстренных службах рассказали подробности ЧП с самолетом в Шереметьево
Самолет Nordwind в Шереметьево прекратил взлет из-за потери мощности тяги
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Причиной прерывания взлета самолета Boeing 777 авиакомпании Nordwind в аэропорту "Шереметьево", по предварительной информации, стало уменьшение мощности тяги одного из двигателей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
По информации Nordwind, 16 декабря в "Шереметьево
" самолет, выполнявший рейс в Кайо-Коко (Куба
), прервал взлет "по причине технической неисправности воздушного судна". В аэропорту опровергли РИА Новости информацию о том, что у самолета загорелся двигатель.
«
"Предварительная причина инцидента - недостаточная тяга правого двигателя. При разгоне на ВПП пилоты ощутили нехватку тяги двигателя и прекратили взлет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавших в результате происшествия нет. "Готовится новый борт для вылета на Кубу", - добавил собеседник агентства.
Вылет запланирован на 13.30 мск, сообщил ранее авиаперевозчик.