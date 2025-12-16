Рейтинг@Mail.ru
В экстренных службах рассказали подробности ЧП с самолетом в Шереметьево - РИА Новости, 16.12.2025
11:50 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/sheremetevo-2062324635.html
В экстренных службах рассказали подробности ЧП с самолетом в Шереметьево
В экстренных службах рассказали подробности ЧП с самолетом в Шереметьево
Причиной прерывания взлета самолета Boeing 777 авиакомпании Nordwind в аэропорту "Шереметьево", по предварительной информации, стало уменьшение мощности тяги... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T11:50:00+03:00
2025-12-16T11:50:00+03:00
происшествия, куба, шереметьево (аэропорт), boeing 777
Происшествия, Куба, Шереметьево (аэропорт), Boeing 777
В экстренных службах рассказали подробности ЧП с самолетом в Шереметьево

Самолет Nordwind в Шереметьево прекратил взлет из-за потери мощности тяги

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкШереметьево
Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Причиной прерывания взлета самолета Boeing 777 авиакомпании Nordwind в аэропорту "Шереметьево", по предварительной информации, стало уменьшение мощности тяги одного из двигателей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
По информации Nordwind, 16 декабря в "Шереметьево" самолет, выполнявший рейс в Кайо-Коко (Куба), прервал взлет "по причине технической неисправности воздушного судна". В аэропорту опровергли РИА Новости информацию о том, что у самолета загорелся двигатель.
"Предварительная причина инцидента - недостаточная тяга правого двигателя. При разгоне на ВПП пилоты ощутили нехватку тяги двигателя и прекратили взлет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавших в результате происшествия нет. "Готовится новый борт для вылета на Кубу", - добавил собеседник агентства.
Вылет запланирован на 13.30 мск, сообщил ранее авиаперевозчик.
В Шереметьево назвали причину прерывания полета самолета Nordwind на Кубу
