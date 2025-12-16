В экстренных службах рассказали подробности ЧП с самолетом в Шереметьево

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Причиной прерывания взлета самолета Boeing 777 авиакомпании Nordwind в аэропорту "Шереметьево", по предварительной информации, стало уменьшение мощности тяги одного из двигателей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

"Предварительная причина инцидента - недостаточная тяга правого двигателя. При разгоне на ВПП пилоты ощутили нехватку тяги двигателя и прекратили взлет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавших в результате происшествия нет. "Готовится новый борт для вылета на Кубу", - добавил собеседник агентства.