В Шереметьево назвали причину прерывания полета самолета Nordwind на Кубу

Telegram-канал SHOT во вторник сообщил, что загорелся двигатель самолета авиакомпании Nordwind, следовавшего по маршруту Москва (Шереметьево) - Кайо-Коко. Самолет прервал взлет в аэропорту вылета, рейс перенесли на более позднее время. Ранее в "Шереметьево" сообщили, что аэропорт не подтверждает факт возгорания двигателя самолета Nordwind ("Северный ветер"), воздушная гавань работает штатно.