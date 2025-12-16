https://ria.ru/20251216/sheremetevo-2062301492.html
В Шереметьево назвали причину прерывания полета самолета Nordwind на Кубу
В Шереметьево назвали причину прерывания полета самолета Nordwind на Кубу - РИА Новости, 16.12.2025
В Шереметьево назвали причину прерывания полета самолета Nordwind на Кубу
Взлет Boeing-777 авиакомпании Nordwind из "Шереметьево" на Кубу был прерван из-за технической неисправности борта, сообщил авиаперевозчик. РИА Новости, 16.12.2025
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Взлет Boeing-777 авиакомпании Nordwind из "Шереметьево" на Кубу был прерван из-за технической неисправности борта, сообщил авиаперевозчик.
Telegram-канал SHOT во вторник сообщил, что загорелся двигатель самолета авиакомпании Nordwind, следовавшего по маршруту Москва (Шереметьево) - Кайо-Коко. Самолет прервал взлет в аэропорту вылета, рейс перенесли на более позднее время. Ранее в "Шереметьево" сообщили, что аэропорт не подтверждает факт возгорания двигателя самолета Nordwind ("Северный ветер"), воздушная гавань работает штатно.
"Шестнадцатого декабря в аэропорту Шереметьево при выполнении рейса N4-551 Москва – Кайо-Коко произошел прерванный взлет по причине технической неисправности воздушного судна", - говорится в сообщении авиаперевозчика.