В Шереметьево назвали причину прерывания полета самолета Nordwind на Кубу - РИА Новости, 16.12.2025
10:21 16.12.2025
В Шереметьево назвали причину прерывания полета самолета Nordwind на Кубу
Взлет Boeing-777 авиакомпании Nordwind из "Шереметьево" на Кубу был прерван из-за технической неисправности борта, сообщил авиаперевозчик. РИА Новости, 16.12.2025
В Шереметьево назвали причину прерывания полета самолета Nordwind на Кубу

© РИА Новости / Максим БогодвидСамолет авиакомпании Nordwind Airlines
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines . Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Взлет Boeing-777 авиакомпании Nordwind из "Шереметьево" на Кубу был прерван из-за технической неисправности борта, сообщил авиаперевозчик.
Telegram-канал SHOT во вторник сообщил, что загорелся двигатель самолета авиакомпании Nordwind, следовавшего по маршруту Москва (Шереметьево) - Кайо-Коко. Самолет прервал взлет в аэропорту вылета, рейс перенесли на более позднее время. Ранее в "Шереметьево" сообщили, что аэропорт не подтверждает факт возгорания двигателя самолета Nordwind ("Северный ветер"), воздушная гавань работает штатно.
"Шестнадцатого декабря в аэропорту Шереметьево при выполнении рейса N4-551 Москва – Кайо-Коко произошел прерванный взлет по причине технической неисправности воздушного судна", - говорится в сообщении авиаперевозчика.
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Во Внуково телетрап повредил двигатель самолета
6 марта, 15:08
 
