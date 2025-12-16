Рейтинг@Mail.ru
Шереметьево не подтвердило информацию о возгорании двигателя Boeing
10:07 16.12.2025 (обновлено: 10:34 16.12.2025)
Шереметьево не подтвердило информацию о возгорании двигателя Boeing
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" не подтверждает факт возгорания двигателя самолета авиакомпании Nordwind ("Северный ветер"), воздушная гавань работает штатно, сообщили РИА Новости в аэропорту.
Telegram-канал SHOT ранее написал, что у самолета авиакомпании Nordwind, следовавшего по маршруту Москва ("Шереметьево") - Кайо-Коко (Куба), якобы загорелся двигатель. Самолет прервал взлет, рейс перенесли на более позднее время.
"Факт возгорания не подтверждаем, аэропорт продолжает обеспечивать взлет и посадку воздушных судов и обслуживать пассажиров", - рассказали в "Шереметьево".
Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, рейс выполняет Boeing 777.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Самолет из Москвы вынужденно приземлился в Пулково
23 февраля, 15:04
 
ПроисшествияМоскваКубаШереметьево (аэропорт)Boeing 777
 
 
