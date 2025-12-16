https://ria.ru/20251216/sheremetevo-2062296359.html
Шереметьево не подтвердило информацию о возгорании двигателя Boeing
Шереметьево не подтвердило информацию о возгорании двигателя Boeing
Аэропорт "Шереметьево" не подтверждает факт возгорания двигателя самолета авиакомпании Nordwind ("Северный ветер"), воздушная гавань работает штатно, сообщили... РИА Новости, 16.12.2025
происшествия
москва
куба
шереметьево (аэропорт)
boeing 777
