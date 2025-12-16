https://ria.ru/20251216/sheremetevo-2062277535.html
В периметре воздушного пространства Шереметьево ввели ограничения
В периметре воздушного пространства Шереметьево ввели ограничения - РИА Новости, 16.12.2025
В периметре воздушного пространства Шереметьево ввели ограничения
Ограничения на использование воздушного пространства введены в районе аэропорта "Шереметьево", сообщила Росавиация. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T06:03:00+03:00
2025-12-16T06:03:00+03:00
2025-12-16T06:03:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774958323_0:128:2730:1664_1920x0_80_0_0_64e9263f9d416633f42912f37eec0cee.jpg
https://ria.ru/20250823/sheremetevo-2037222351.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774958323_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_164b8104499d5a97c668ce30ef240211.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В периметре воздушного пространства Шереметьево ввели ограничения
В районе Шереметьево ввели ограничения на использование воздушного пространства