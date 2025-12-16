Рейтинг@Mail.ru
В периметре воздушного пространства Шереметьево ввели ограничения - РИА Новости, 16.12.2025
06:03 16.12.2025
В периметре воздушного пространства Шереметьево ввели ограничения
Ограничения на использование воздушного пространства введены в районе аэропорта "Шереметьево", сообщила Росавиация.
2025
В периметре воздушного пространства Шереметьево ввели ограничения

Пассажиры у табло вылетов в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Пассажиры у табло вылетов в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Ограничения на использование воздушного пространства введены в районе аэропорта "Шереметьево", сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Шереметьево". В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе Шереметьево аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании части рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что о статусе рейса можно узнать с помощью онлайн-табло аэропорта.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
