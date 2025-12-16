https://ria.ru/20251216/shatdaun-2062428409.html
Американские конгрессмены опасаются очередного шатдауна, пишет Hill
Hill: конгрессмены США опасаются нового шатдауна в 2026 г из-за здравоохранения
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости.
Американские конгрессмены опасаются очередного шатдауна в начале 2026 года в случае, если они не смогут прийти к общему мнению по вопросу субсидирования страховых программ, пишет газета Hill
"Сенаторы от обеих партий готовятся к очередному шатдауну в следующем году после того, как республиканцы заблокировали предложение о продлении субсидий на медицинское страхование", - пишет газета.
Издание отмечает, что переговоры между двумя основными американскими партиями о продлении страховых субсидий не дали результатов.
Некоторые чиновники, опрошенные газетой, заявили, что шатдаун также возможен, если республиканцы не примут пакет актов о регулярных расходах к концу января. Неназванный конгрессмен-демократ заявил изданию, что если этот пакет не будет принят, вероятность шатдауна сильно возрастет. Вместе с тем он подчеркнул, что, если этот пакет все же будет принят, то шатдаун по иным причинам не будет иметь большого значения, поскольку около 85% структур федерального правительства будут обеспечены финансированием до сентября 2026 года.
Самый продолжительный в истории перерыв в работе правительства США
продолжался 43 дня: с 1 октября по 12 ноября. Законодатели договорились продлить финансирование до 30 января 2026 года, но к этому сроку угроза шатдауна может возникнуть вновь.