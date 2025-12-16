Американские конгрессмены опасаются очередного шатдауна, пишет Hill

"Сенаторы от обеих партий готовятся к очередному шатдауну в следующем году после того, как республиканцы заблокировали предложение о продлении субсидий на медицинское страхование", - пишет газета.

Некоторые чиновники, опрошенные газетой, заявили, что шатдаун также возможен, если республиканцы не примут пакет актов о регулярных расходах к концу января. Неназванный конгрессмен-демократ заявил изданию, что если этот пакет не будет принят, вероятность шатдауна сильно возрастет. Вместе с тем он подчеркнул, что, если этот пакет все же будет принят, то шатдаун по иным причинам не будет иметь большого значения, поскольку около 85% структур федерального правительства будут обеспечены финансированием до сентября 2026 года.