В Пушкинском музее рассказали, когда лучше покупать билеты на Шагала

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Билеты на выставку "Марк Шагал. Радость земного притяжения" в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина из-за высокого спроса рекомендуется приобретать с утра, приблизительно к 17.00 мск они заканчиваются, рассказали РИА Новости в кассах музея.

Ранее РИА Новости выяснило, что билеты на моновыставку Шагала , открывшуюся в Пушкинском музее 11 декабря, распроданы на сайте музея на месяц вперед до 11 января, однако билеты доступны для покупки в кассах музея с ограничением по времени.

"Лучше в первой половине дня прийти, тогда вы гарантированно сможете купить билеты, они заканчиваются приблизительно часам к пяти, иногда и раньше", - рассказали в кассе музея.

Собеседница агентства напомнила, что билеты продаются ежедневно на сеансы каждые полчаса, но только день в день: приобрести их на день вперед не получится.

"Если вы решите прийти, в кассе, скорее всего, будут билеты, но на один конкретный день на определенное время", - подчеркнула она.

В кассе отметили, что в будние дни приобрести билеты можно в кассах главного здания ГМИИ им. А.С. Пушкина, а в выходные дни купить билеты можно только в кассах в десятом здании, к которому ведут указатели на выходе из музея.

Проект "Марк Шагал. Радость земного притяжения" был представлен в Пушкинском музее 10 декабря. Основу экспозиции составили произведения "русского периода" (конец 1900-х — 1922) — одного из самых насыщенных и важных в творчестве художника. Проект предлагает по-новому открыть для себя искусство Марка Шагала, который даже в эмиграции продолжал возвращаться в своем творчестве на Родину.