https://ria.ru/20251216/shagal-2062385988.html
В Пушкинском музее рассказали, когда лучше покупать билеты на Шагала
В Пушкинском музее рассказали, когда лучше покупать билеты на Шагала - РИА Новости, 16.12.2025
В Пушкинском музее рассказали, когда лучше покупать билеты на Шагала
Билеты на выставку "Марк Шагал. Радость земного притяжения" в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина из-за высокого спроса... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T14:37:00+03:00
2025-12-16T14:37:00+03:00
2025-12-16T14:37:00+03:00
культура
марк шагал
гмии (пушкинский музей)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041172602_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9f08cf3b6d576efbe0a1327c3eb34e4.jpg
https://ria.ru/20251207/vystavki-2060305669.html
https://ria.ru/20251215/shagal-2062120642.html
https://ria.ru/20251216/ochered-2062364296.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041172602_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cd2d69f8b9e45a591cbdd8f5e0028e90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марк шагал, гмии (пушкинский музей)
Культура, Марк Шагал, ГМИИ (Пушкинский музей)
В Пушкинском музее рассказали, когда лучше покупать билеты на Шагала
В Пушкинском музее посоветовали покупать билеты на выставку Шагала утром
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Билеты на выставку "Марк Шагал. Радость земного притяжения" в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина из-за высокого спроса рекомендуется приобретать с утра, приблизительно к 17.00 мск они заканчиваются, рассказали РИА Новости в кассах музея.
Ранее РИА Новости выяснило, что билеты на моновыставку Шагала
, открывшуюся в Пушкинском музее 11 декабря, распроданы на сайте музея на месяц вперед до 11 января, однако билеты доступны для покупки в кассах музея с ограничением по времени.
"Лучше в первой половине дня прийти, тогда вы гарантированно сможете купить билеты, они заканчиваются приблизительно часам к пяти, иногда и раньше", - рассказали в кассе музея.
Собеседница агентства напомнила, что билеты продаются ежедневно на сеансы каждые полчаса, но только день в день: приобрести их на день вперед не получится.
"Если вы решите прийти, в кассе, скорее всего, будут билеты, но на один конкретный день на определенное время", - подчеркнула она.
В кассе отметили, что в будние дни приобрести билеты можно в кассах главного здания ГМИИ им. А.С. Пушкина, а в выходные дни купить билеты можно только в кассах в десятом здании, к которому ведут указатели на выходе из музея.
Проект "Марк Шагал. Радость земного притяжения" был представлен в Пушкинском музее 10 декабря. Основу экспозиции составили произведения "русского периода" (конец 1900-х — 1922) — одного из самых насыщенных и важных в творчестве художника. Проект предлагает по-новому открыть для себя искусство Марка Шагала, который даже в эмиграции продолжал возвращаться в своем творчестве на Родину.
Выставка будет доступна для посетителей до 15 марта 2026 года.