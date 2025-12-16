Рейтинг@Mail.ru
16.12.2025
Культура
 
14:37 16.12.2025
В Пушкинском музее рассказали, когда лучше покупать билеты на Шагала
В Пушкинском музее рассказали, когда лучше покупать билеты на Шагала
В Пушкинском музее рассказали, когда лучше покупать билеты на Шагала
Билеты на выставку "Марк Шагал. Радость земного притяжения" в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина из-за высокого спроса... РИА Новости, 16.12.2025
культура
марк шагал
гмии (пушкинский музей)
Культура, Марк Шагал, ГМИИ (Пушкинский музей)
Картина Марка Шагала "Ноктюрн (Ночная сцена)" в ГМИИ имени А.С. Пушкина в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Билеты на выставку "Марк Шагал. Радость земного притяжения" в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина из-за высокого спроса рекомендуется приобретать с утра, приблизительно к 17.00 мск они заканчиваются, рассказали РИА Новости в кассах музея.
Ранее РИА Новости выяснило, что билеты на моновыставку Шагала, открывшуюся в Пушкинском музее 11 декабря, распроданы на сайте музея на месяц вперед до 11 января, однако билеты доступны для покупки в кассах музея с ограничением по времени.
Человек — Жизнь — Вселенная. Контраст сопоставлений - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Куда пойти в декабре и январе. Главные выставки сезона
7 декабря, 08:00
"Лучше в первой половине дня прийти, тогда вы гарантированно сможете купить билеты, они заканчиваются приблизительно часам к пяти, иногда и раньше", - рассказали в кассе музея.
Собеседница агентства напомнила, что билеты продаются ежедневно на сеансы каждые полчаса, но только день в день: приобрести их на день вперед не получится.
"Если вы решите прийти, в кассе, скорее всего, будут билеты, но на один конкретный день на определенное время", - подчеркнула она.
В кассе отметили, что в будние дни приобрести билеты можно в кассах главного здания ГМИИ им. А.С. Пушкина, а в выходные дни купить билеты можно только в кассах в десятом здании, к которому ведут указатели на выходе из музея.
Выставка Марк Шагал. Радость земного притяжения в Пушкинском музее - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Билеты на выставку Шагала в Пушкинском музее распродали на месяц вперед
Вчера, 13:17
Проект "Марк Шагал. Радость земного притяжения" был представлен в Пушкинском музее 10 декабря. Основу экспозиции составили произведения "русского периода" (конец 1900-х — 1922) — одного из самых насыщенных и важных в творчестве художника. Проект предлагает по-новому открыть для себя искусство Марка Шагала, который даже в эмиграции продолжал возвращаться в своем творчестве на Родину.
Выставка будет доступна для посетителей до 15 марта 2026 года.
Выставка Шагала - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
В Пушкинском музее растет очередь за билетами на выставку Шагала
13:19
 
Культура Марк Шагал ГМИИ (Пушкинский музей)
 
 
