12:21 16.12.2025
Билеты на выставку Шагала в Пушкинском доступны в кассах
Билеты на выставку Шагала в Пушкинском доступны в кассах
Выставка "Марк Шагал. Радость земного притяжения" в Пушкинском музее
© РИА Новости / Алексей Никольский
Выставка "Марк Шагал. Радость земного притяжения" в Пушкинском музее. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Билеты на выставку "Марк Шагал. Радость земного притяжения" в Пушкинский музей доступны для покупки в кассах музея, выяснил корреспондент РИА Новости.
Ранее РИА Новости выяснило, что билеты на моновыставку Шагала, открывшуюся в Пушкинском музее 11 декабря, распроданы на сайте музея на месяц вперед, до 11 января.
"Да, на сайте нет, у нас в кассе есть", - сообщили в кассе музея, отвечая на вопрос, есть ли в наличии билеты на выставку Шагала.
В музее добавили, что на покупку билетов в кассе есть ограничения только по времени посещения, но не по количеству.
"Есть ограничения по времени, например, сейчас есть билеты на определенное время: на 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:00", - сообщили в кассе музея, отвечая на вопрос, есть ли ограничения по билетам на выставку.
В кассе напомнили, что цена за обычный билет для взрослого на выставку и постоянную экспозицию составляет 1100 рублей, только на выставку Шагала - 600 рублей. При наличии льгот стоимость посещения для взрослого на выставку и постоянную экспозицию составит 900 рублей, льготный билет только на выставку Шагала - 400 рублей.
Проект "Марк Шагал. Радость земного притяжения" был представлен в Пушкинском музее 10 декабря. Основу экспозиции составили произведения "русского периода" (конец 1900-х - 1922) - одного из самых насыщенных и важных в творчестве художника. Проект предлагает по-новому открыть для себя искусство Марка Шагала, который даже в эмиграции продолжал возвращаться в своем творчестве на Родину.
Согласно выставочному плану, экспозиция будет доступна до 15 марта 2026 года.
