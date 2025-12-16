https://ria.ru/20251216/seversk-2062284929.html
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Северском
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Северском - РИА Новости, 16.12.2025
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Северском
Артиллерийские расчеты "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ на северском направлении, сообщили в... РИА Новости, 16.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
северск
россия
вооруженные силы украины
северск
россия
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Северском
Расчеты группировки "Юг" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Северском