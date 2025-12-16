ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Северском

ДОНЕЦК, 16 дек — РИА Новости. Артиллерийские расчеты "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ на северском направлении, сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что подразделения "Южной" группировки войск на постоянной основе ведут работу в ближнем тылу противника, лишая его возможностей для устойчивой обороны.