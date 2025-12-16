Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Северском
Специальная военная операция на Украине
 
08:03 16.12.2025
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Северском
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Северском
Артиллерийские расчеты "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ на северском направлении, сообщили в... РИА Новости, 16.12.2025
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Северском

Расчеты группировки "Юг" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Северском

ДОНЕЦК, 16 дек — РИА Новости. Артиллерийские расчеты "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ на северском направлении, сообщили в Минобороны России.
"В ходе огневого поражения тыловых районов противника и контрбатарейной борьбы в районе Северска расчёты гаубицы "Мста-Б" выявили и точным огнём уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ", — говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделения "Южной" группировки войск на постоянной основе ведут работу в ближнем тылу противника, лишая его возможностей для устойчивой обороны.
