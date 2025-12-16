Рейтинг@Mail.ru
12:26 16.12.2025 (обновлено: 12:33 16.12.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли более 250 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 16.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"

ВСУ за сутки потеряли свыше 250 боевиков в зоне действий "Севера"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 250 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Кондратовка и Мирополье Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Першотравневое, Барановка, Нестерное, Волчанские Хутора и Приморское Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Противник потерял свыше 250 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", артиллерийское орудие, 23 автомобиля, радиолокационную станцию RADA производства Израиля, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств", - отмечает МО РФ.
Заголовок открываемого материала