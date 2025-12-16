https://ria.ru/20251216/sever-2062344467.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 16.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли более 250 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 16.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли свыше 250 боевиков в зоне действий "Севера"