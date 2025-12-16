РЭЦ вручил ярославским экспортерам еще 8 сертификатов "Сделано в России"

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) в рамках круглого стола по вопросам мер поддержки вручил ярославским экспортерам еще 8 сертификатов "Сделано в России", говорится в сообщении РЭЦ.

"Ярославские компании получили 8 сертификатов "Сделано в России" в рамках круглого стола по вопросам мер поддержки Российского экспортного центра (РЭЦ, ВЭБ.РФ). Мероприятие прошло в рамках церемонии награждения регионального этапа конкурса "Экспортер года", организатор – Центр экспорта Ярославской области. Руководитель проекта по развитию регионального бизнеса РЭЦ Мария Куликова рассказала об инструментах поддержки Группы РЭЦ экспортно ориентированным компаниям, включая программу "Сделано в России" на зарубежных рынках", - сказано в сообщении.

"Программа "Сделано в России" представляет собой единую площадку для продукции отечественных производителей, для продвижения и популяризации в зарубежных странах ценностей России и национального кода. Продвижение продукции под брендом "Сделано в России" формирует у иностранных покупателей устойчивое восприятие уникальности и качества к российским товарам и создает позитивный имидж страны в целом", – отметила Куликова.

Сертификаты "Сделано в России" получили "Компания дизель", "Комфорт и К", "Эрмонд", "Жанмишель", "Паллант инжиниринг", "АМТ", "Фабрика "Ростовская финифть" и "Спецкомплект". Всего на сегодня сертификаты "Сделано в России" имеют 28 ярославских компаний на промышленные товары, продукцию АПК и IT-продукцию.