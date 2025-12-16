Вучич заявил, что переговоры о продаже NIS третьей стороне подходят к концу

БЕЛГРАД, 16 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, по его информации, переговоры о продаже россиянами контрольного пакета санкций "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) третьей стороне подходят к концу, но сделку еще должен одобрить Минфин США.

Вучич ранее во вторник выразил неуверенность, что будет ждать до заявленного ранее срока 15 января для принятия решения по NIS под санкциями США и что вскоре ожидает новостей о компании.

"Насколько я оповещен, думаю, что переговоры подходят к концу между российской стороной и одной большой компанией. Они должны разговаривать и с сербской стороной, ожидаю, что мы до понедельника или вторника проведем трехсторонние переговоры и попытаемся завершить это дело. Мой оптимизм невелик, но он есть. До тех пор пока Управление по контролю за иностранными активами США (ОFAC) не одобрит сделку, не знаем, что имеем", - заявил президент Сербии в эфире Радио и телевидения Сербии.

Вучич 12 декабря в ответ на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о невозможности национализации "Нефтяной индустрии Сербии", заявил о готовности заплатить за компанию пристойную для нормальных государств цену, если ее работа станет невозможной под санкциями США.

Лавров в ходе посольского круглого стола перед тем указал, что действует межправсоглашение между РФ и Сербией, где сказано, что никакой национализации быть не может без обоюдного согласия. По его словам, решение может быть в том, чтобы найти способ дальнейшей работы NIS независимо "от тех возможностей, которые есть у США, чтобы это предприятие наказать".

Ранее Вучич сказал, что власти Сербии "возьмут дело в свои руки", если российская сторона не продаст третьей стороне контрольный пакет акций "Нефтяной индустрии Сербии" под санкциями США до 15 января. Он добавил, что надеется на понимание российской стороны.

Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович по итогам заседания с президентом, членами правительства и директорами госкомпаний в понедельник сказала, что сербские власти готовы, если потребуется, принимать тяжелые решения по NIS для защиты интересов граждан и государства.

Вучич заявил 2 декабря, что Центробанк Сербии может в любой момент получить вторичные санкции из-за финансовых операций с NIS, санкции США против которой вступили в силу 9 октября, что будет означать катастрофические последствия для всей финансовой системы страны.

Скупщина Сербии поддержала 3 декабря проект бюджета на 2026 год, в котором 164 миллиарда динаров (около 1,4 миллиарда евро) зарезервировано на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над NIS.