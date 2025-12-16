Рейтинг@Mail.ru
Вучич заявил, что переговоры о продаже NIS третьей стороне подходят к концу - РИА Новости, 16.12.2025
22:38 16.12.2025
Вучич заявил, что переговоры о продаже NIS третьей стороне подходят к концу
Вучич заявил, что переговоры о продаже NIS третьей стороне подходят к концу
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, по его информации, переговоры о продаже россиянами контрольного пакета санкций "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS)... РИА Новости, 16.12.2025
экономика, сербия, сша, россия, александр вучич, сергей лавров, нефтяная индустрия сербии, газпром, санкции в отношении россии
Экономика, Сербия, США, Россия, Александр Вучич, Сергей Лавров, Нефтяная индустрия Сербии, Газпром, Санкции в отношении России
Вучич заявил, что переговоры о продаже NIS третьей стороне подходят к концу

Вучич: переговоры о продаже NIS третьей стороне подходят к концу

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 16 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, по его информации, переговоры о продаже россиянами контрольного пакета санкций "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) третьей стороне подходят к концу, но сделку еще должен одобрить Минфин США.
Вучич ранее во вторник выразил неуверенность, что будет ждать до заявленного ранее срока 15 января для принятия решения по NIS под санкциями США и что вскоре ожидает новостей о компании.
Вид города Белград - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Сербия готова принимать тяжелые решения по NIS, заявил глава Минэнерго
8 декабря, 17:48
"Насколько я оповещен, думаю, что переговоры подходят к концу между российской стороной и одной большой компанией. Они должны разговаривать и с сербской стороной, ожидаю, что мы до понедельника или вторника проведем трехсторонние переговоры и попытаемся завершить это дело. Мой оптимизм невелик, но он есть. До тех пор пока Управление по контролю за иностранными активами США (ОFAC) не одобрит сделку, не знаем, что имеем", - заявил президент Сербии в эфире Радио и телевидения Сербии.
Вучич 12 декабря в ответ на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о невозможности национализации "Нефтяной индустрии Сербии", заявил о готовности заплатить за компанию пристойную для нормальных государств цену, если ее работа станет невозможной под санкциями США.
Лавров в ходе посольского круглого стола перед тем указал, что действует межправсоглашение между РФ и Сербией, где сказано, что никакой национализации быть не может без обоюдного согласия. По его словам, решение может быть в том, чтобы найти способ дальнейшей работы NIS независимо "от тех возможностей, которые есть у США, чтобы это предприятие наказать".
Ранее Вучич сказал, что власти Сербии "возьмут дело в свои руки", если российская сторона не продаст третьей стороне контрольный пакет акций "Нефтяной индустрии Сербии" под санкциями США до 15 января. Он добавил, что надеется на понимание российской стороны.
Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович по итогам заседания с президентом, членами правительства и директорами госкомпаний в понедельник сказала, что сербские власти готовы, если потребуется, принимать тяжелые решения по NIS для защиты интересов граждан и государства.
Вучич заявил 2 декабря, что Центробанк Сербии может в любой момент получить вторичные санкции из-за финансовых операций с NIS, санкции США против которой вступили в силу 9 октября, что будет означать катастрофические последствия для всей финансовой системы страны.
Скупщина Сербии поддержала 3 декабря проект бюджета на 2026 год, в котором 164 миллиарда динаров (около 1,4 миллиарда евро) зарезервировано на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над NIS.
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет НПЗ в Панчево под Белградом и более 400 АЗС. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций NIS, Сербии - 29,8%, дочерней структуре "Газпрома" - 11,3%, остальное - мелким акционерам.
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Вучич заявил, что готов заплатить за NIS пристойную цену
11 декабря, 18:51
 
ЭкономикаСербияСШАРоссияАлександр ВучичСергей ЛавровНефтяная индустрия СербииГазпромСанкции в отношении России
 
 
