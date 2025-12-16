Депутаты Госдумы подготовили предложения по поддержке многодетных семей

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Члены комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства во главе с председателем комитета Ниной Останиной подготовили предложения по поддержке многодетных семей, включая обеспечение семей с пятью и более детьми жильем за счет средств федерального бюджета.

Соответствующий документ в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.

"Комитет подготовил предложения, позволяющие сформировать комплексный и качественно новый подход к семейной и демографической политике РФ . Предложения по поддержке многодетных семей: разработать жилищные программы для многодетных семей, например с пятью и более детьми, и обеспечить их за счет средств федерального бюджета жилыми помещениями, при проектировании которых будут учтены потребности таких семей", - сказано в документе.

Парламентарии также предлагают обеспечить членов многодетных семей медицинским полисом, который включает в себя расширенный перечень медицинских услуг, в том числе стоматологические. По их мнению, качественное медицинское обслуживание является неотъемлемой частью благополучия, многодетные семьи не должны ощущать финансового давления при необходимости получения медицинской помощи.

"Установить для многодетных семей, отмеченных государственными наградами, право проезда без взимания платы по платным автомобильным дорогам и участкам автомобильных дорог, а также 50-процентную скидку при приобретении авиационных и железнодорожных билетов и аналогичную компенсацию за топливо в случае использования личного автомобиля для поездок на семейный отдых. Речь идет, в частности, о тех семьях, в которых матери присвоено высокое звание "Мать-героиня", а также о родителях (усыновителях), награжденных орденом "Родительская слава", медалью ордена "Родительская слава", - сказано в документе.

Кроме того, депутаты предлагают увеличить сумму выплаты для многодетных семей, направленную на помощь в погашении ипотечного кредита. Отмечается, что таким семьям могут выделить до 450 тысяч рублей, однако закон действует в течение шести лет и ни разу не менялся в части размера выплаты.