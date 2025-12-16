СБУ заявила, что нашла пистолет, из которого убили Парубия

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что нашла пистолет, из которого был ликвидирован экс-спикер Верховной рады и бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Андрей Парубий, который был причастен к сожжению людей в Одессе в 2014 году.
Жительница Одессы назвала возможную причину убийства Парубия
16 октября, 07:16
"СБУ разыскала пистолет киллера, из которого убили Андрея Парубия… Для совершения преступления киллер использовал пистолет Макарова, который правоохранители разыскали во время расследования резонансного преступления. Это огнестрельное оружие с глушителем находились в тайнике, который злоумышленник обустроил после убийства Парубия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
В спецслужбе утверждают, что на оружии обнаружены следы ДНК подозреваемого.
Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины и экс-спикер Рады Парубий был застрелен во Львове 30 августа. Глава национальной полиции Украины Иван Выговский 1 сентября сообщил, что мужчина, предположительно, ликвидировавший Парубия, задержан. Также он заявил, что в ликвидации Парубия якобы есть "русский след", при этом никаких доказательств этому он не предоставил. В Службе безопасности Украины заявили, что не нашли доказательств причастности России к уничтожению Парубия.
Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Парубий.
Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали с помощью огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.