Рейтинг@Mail.ru
СБУ объявила в розыск Филиппа Киркорова - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:52 16.12.2025 (обновлено: 11:40 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/sbu-2062263103.html
СБУ объявила в розыск Филиппа Киркорова
СБУ объявила в розыск Филиппа Киркорова - РИА Новости, 16.12.2025
СБУ объявила в розыск Филиппа Киркорова
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск народного артиста России Филиппа Киркорова, его данные внесены в базу розыска, говорится в материалах... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T01:52:00+03:00
2025-12-16T11:40:00+03:00
в мире
украина
россия
филипп киркоров
владимир зеленский
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030389593_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_105bda16ff0fcef7534d60d5ac383532.jpg
https://ria.ru/20250910/timati-2040817254.html
https://ria.ru/20250613/timati-2022630085.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030389593_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_98a39f751918af0338dbb8f8e0b436ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, филипп киркоров, владимир зеленский, служба безопасности украины
В мире, Украина, Россия, Филипп Киркоров, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины
СБУ объявила в розыск Филиппа Киркорова

СБУ объявила в розыск певца Филиппа Киркорова

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Певец Филипп Киркоров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск народного артиста России Филиппа Киркорова, его данные внесены в базу розыска, говорится в материалах украинских органов власти, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Офис генерального прокурора Украины 28 октября сообщил, что Киркорову заочно было предъявлено обвинение. СБУ обвинила его в нарушении порядка въезда и выезда на новые российские территории якобы с целью "нанесения вреда национальным интересам Украины".
Рэп-исполнитель Тимати (Тимур Юнусов) - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Тимати ответил СБУ на объявление его в розыск словами из песни
10 сентября, 02:15
Согласно данным базы розыска, информация о нем была внесена еще 30 октября, однако публичной она стала лишь сегодня.
В розыск ранее был объявлен рэпер Тимати (Тимур Юнусов). Его данные внесены в базу 1 июля.
Владимир Зеленский ранее подписал указ о лишении государственных наград Украины и званий 34 человек, в список вошел, в частности, и Филипп Киркоров. Также он уже десять лет находится в базе скандально известного украинского сайта "Миротворец".
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело.
Тимур Юнусов - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
СБУ заочно предъявила обвинения Тимати
13 июня, 11:56
 
В миреУкраинаРоссияФилипп КиркоровВладимир ЗеленскийСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала