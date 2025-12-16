СБУ объявила в розыск Филиппа Киркорова

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск народного артиста России Филиппа Киркорова, его данные внесены в базу розыска, говорится в материалах украинских органов власти, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Офис генерального прокурора Украины 28 октября сообщил, что Киркорову заочно было предъявлено обвинение. СБУ обвинила его в нарушении порядка въезда и выезда на новые российские территории якобы с целью "нанесения вреда национальным интересам Украины".

Согласно данным базы розыска, информация о нем была внесена еще 30 октября, однако публичной она стала лишь сегодня.

В розыск ранее был объявлен рэпер Тимати (Тимур Юнусов). Его данные внесены в базу 1 июля.

Владимир Зеленский ранее подписал указ о лишении государственных наград Украины и званий 34 человек, в список вошел, в частности, и Филипп Киркоров. Также он уже десять лет находится в базе скандально известного украинского сайта "Миротворец".