Сбер запустил сервис "Плати частями" на биометрических терминалах
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости.
Сбербанк запустил пилот сервиса "Плати частями" на биометрических терминалах, теперь клиенты могут разделить стоимость покупки на части прямо в момент оплаты, сообщили
в пресс-службе банка.
«
"Сбер первым в России
запустил сервис "Плати частями" на биометрических терминалах. Сервис доступен для клиентов Сбера
, которые теперь могут разделить стоимость покупки на части прямо в момент оплаты", - сказано в сообщении.
Отмечается, что сервис уже работает на ограниченном парке терминалов, после чего планируется поэтапное масштабирование на более широкую сеть в релевантных для решения отраслях, включая крупные федеральные сети. В рамках текущего запуска оплату частями можно оформить на сумму до 150 тысяч рублей.
"При оплате на терминале клиенту может быть предложен вариант "Оплатить частями" - как отдельная кнопка или рекомендация, сформированная встроенной ML-моделью, которая оценивает склонность клиента к использованию рассрочки. При этом выбор способа оплаты полностью остаётся за покупателем. Для быстрой идентификации и непосредственной оплаты поддерживаются: биометрия, технология "Вжух", карта и NFC", - говорится в материалах.
Указывается, что внедрение опции "Оплаты частями" в офлайн является частью масштабной стратегии развития одноимённого сервиса и формирования универсального финансового пространства, где клиенты Сбербанка
всегда имеют удобный доступ к необходимым финансовым инструментам независимо от выбранного ими канала обслуживания.