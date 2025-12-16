Рейтинг@Mail.ru
Сбер запустил сервис "Плати частями" на биометрических терминалах
16.12.2025
Сбер запустил сервис "Плати частями" на биометрических терминалах
Сбер запустил сервис "Плати частями" на биометрических терминалах
Сбер запустил сервис "Плати частями" на биометрических терминалах

Сбер запустил пилот сервиса "Плати частями" на биометрических терминалах

Сбербанк. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Сбербанк запустил пилот сервиса "Плати частями" на биометрических терминалах, теперь клиенты могут разделить стоимость покупки на части прямо в момент оплаты, сообщили в пресс-службе банка.
"Сбер первым в России запустил сервис "Плати частями" на биометрических терминалах. Сервис доступен для клиентов Сбера, которые теперь могут разделить стоимость покупки на части прямо в момент оплаты", - сказано в сообщении.
Отмечается, что сервис уже работает на ограниченном парке терминалов, после чего планируется поэтапное масштабирование на более широкую сеть в релевантных для решения отраслях, включая крупные федеральные сети. В рамках текущего запуска оплату частями можно оформить на сумму до 150 тысяч рублей.
"При оплате на терминале клиенту может быть предложен вариант "Оплатить частями" - как отдельная кнопка или рекомендация, сформированная встроенной ML-моделью, которая оценивает склонность клиента к использованию рассрочки. При этом выбор способа оплаты полностью остаётся за покупателем. Для быстрой идентификации и непосредственной оплаты поддерживаются: биометрия, технология "Вжух", карта и NFC", - говорится в материалах.
Указывается, что внедрение опции "Оплаты частями" в офлайн является частью масштабной стратегии развития одноимённого сервиса и формирования универсального финансового пространства, где клиенты Сбербанка всегда имеют удобный доступ к необходимым финансовым инструментам независимо от выбранного ими канала обслуживания.
Минцифры не одобрило аутентификацию клиентов МФО через банковские системы
28 ноября, 05:24
Минцифры не одобрило аутентификацию клиентов МФО через банковские системы
