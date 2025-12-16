Сбер запустил сервис "Плати частями" на биометрических терминалах

Отмечается, что сервис уже работает на ограниченном парке терминалов, после чего планируется поэтапное масштабирование на более широкую сеть в релевантных для решения отраслях, включая крупные федеральные сети. В рамках текущего запуска оплату частями можно оформить на сумму до 150 тысяч рублей.

"При оплате на терминале клиенту может быть предложен вариант "Оплатить частями" - как отдельная кнопка или рекомендация, сформированная встроенной ML-моделью, которая оценивает склонность клиента к использованию рассрочки. При этом выбор способа оплаты полностью остаётся за покупателем. Для быстрой идентификации и непосредственной оплаты поддерживаются: биометрия, технология "Вжух", карта и NFC", - говорится в материалах.