Председатель правления банка "Саратов" погиб в ДТП

САРАТОВ, 16 дек - РИА Новости. Погиб председатель правления банка "Саратов" Михаил Кисель, сообщается на сайте финансового учреждения, в банке РИА Новости сообщили, что он погиб в автокатастрофе.

"ООО Банк "Саратов" с прискорбием сообщает, что 13 декабря 2025 года на 53-м году жизни трагически погиб наш руководитель - Кисель Михаил Владимирович, председатель правления", - говорится в некрологе на сайте банка.