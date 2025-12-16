Рейтинг@Mail.ru
09:30 16.12.2025 (обновлено: 09:37 16.12.2025)
Председатель правления банка "Саратов" погиб в ДТП
Председатель правления банка "Саратов" погиб в ДТП
саратов, происшествия
Саратов, Происшествия
© Фото : Банк "Саратов"Председатель правления банка "Саратов" Михаил Кисель
Председатель правления банка "Саратов" Михаил Кисель. Архивное фото
САРАТОВ, 16 дек - РИА Новости. Погиб председатель правления банка "Саратов" Михаил Кисель, сообщается на сайте финансового учреждения, в банке РИА Новости сообщили, что он погиб в автокатастрофе.
"ООО Банк "Саратов" с прискорбием сообщает, что 13 декабря 2025 года на 53-м году жизни трагически погиб наш руководитель - Кисель Михаил Владимирович, председатель правления", - говорится в некрологе на сайте банка.
В финансовом учреждении РИА Новости сообщили причину его гибели.
"Автокатастрофа", - сказала собеседница агентства.
Прощание состоится во вторник с 11.00 до 13.00 местного времени (с 10.00 до 12.00 мск) в храме Рождества Христова на улице Вокзальная в Саратове.
© Фото : Госавтоинспекция Тамбовской областиПоследствия ДТП на 550 километре автодороги Р-22 "Каспий". 13 декабря 2025
Последствия ДТП на 550 километре автодороги Р-22 "Каспий". 13 декабря 2025
 
СаратовПроисшествия
 
 
