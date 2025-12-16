https://ria.ru/20251216/saratov-2062291916.html
Председатель правления банка "Саратов" погиб в ДТП
Председатель правления банка "Саратов" погиб в ДТП - РИА Новости, 16.12.2025
Председатель правления банка "Саратов" погиб в ДТП
Погиб председатель правления банка "Саратов" Михаил Кисель, сообщается на сайте финансового учреждения, в банке РИА Новости сообщили, что он погиб в... РИА Новости, 16.12.2025
Председатель правления банка "Саратов" погиб в ДТП
РИА Новости: председатель правления банка "Саратов" Кисель погиб в ДТП
САРАТОВ, 16 дек - РИА Новости. Погиб председатель правления банка "Саратов" Михаил Кисель, сообщается на сайте финансового учреждения, в банке РИА Новости сообщили, что он погиб в автокатастрофе.
"ООО Банк "Саратов" с прискорбием сообщает, что 13 декабря 2025 года на 53-м году жизни трагически погиб наш руководитель - Кисель Михаил Владимирович, председатель правления", - говорится в некрологе на сайте банка.
В финансовом учреждении РИА Новости сообщили причину его гибели.
"Автокатастрофа", - сказала собеседница агентства.
Прощание состоится во вторник с 11.00 до 13.00 местного времени (с 10.00 до 12.00 мск) в храме Рождества Христова на улице Вокзальная в Саратове
