"Я просто обращаю внимание на то, что после почти четырех лет войны 19 пакетов санкций <…> поставили на колени западные экономики и взвинтили счета за электроэнергию итальянских семей", — приводит слова политика газета Corriere della Sera.

В России же не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства начали на нее оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. А на самом Западе регулярно звучат мнения, что введенные меры неэффективны.