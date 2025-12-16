МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Санкции, направленные на ослабление России, имели обратный эффект и "поставили на колени" западные экономики, заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини.
"Я просто обращаю внимание на то, что после почти четырех лет войны 19 пакетов санкций <…> поставили на колени западные экономики и взвинтили счета за электроэнергию итальянских семей", — приводит слова политика газета Corriere della Sera.
Сальвини также призвал к осторожности на фоне растущей милитаризации Европы из-за мнимой угрозы со стороны Москвы.
"Ведь если Гитлер и Наполеон не смогли этого сделать кампаниями по покорению Москвы, то вряд ли это удастся (главе евродипломатии. — Прим. ред.) Кае Каллас, (президенту Франции. — Прим. ред.) Макрону и (премьеру Британии. — Прим. ред.) Стармеру с (канцлером Германии. — Прим. ред.) Мерцем", — отметил премьер.
Как заявлял Владимир Путин, против физических и юридических лиц из России ввели 28 595 санкций, это кратно больше, чем против всех остальных стран, вместе взятых. Ограничения, по словам президента, представляют собой механизм системного стратегического давления на Москву, поэтому даже если их ослабят, конкуренты найдут другой способ "вставить палки в колеса".
В России же не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства начали на нее оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. А на самом Западе регулярно звучат мнения, что введенные меры неэффективны.
