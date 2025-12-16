https://ria.ru/20251216/samolet-2062495064.html
В Красноярском крае самолет выкатился за пределы ВПП при посадке
В Красноярском крае самолет выкатился за пределы ВПП при посадке
Самолет авиакомпании "Арт Авиа" выкатился за пределы ВПП при посадке в аэропорту Туруханска Красноярского края, на рейсе из города Игарка пассажиров на борту не РИА Новости, 16.12.2025
происшествия
красноярский край
игарка
западно-сибирская транспортная прокуратура
В Красноярском крае самолет выкатился за пределы ВПП при посадке
