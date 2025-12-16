Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае самолет выкатился за пределы ВПП при посадке - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:52 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/samolet-2062495064.html
В Красноярском крае самолет выкатился за пределы ВПП при посадке
В Красноярском крае самолет выкатился за пределы ВПП при посадке - РИА Новости, 16.12.2025
В Красноярском крае самолет выкатился за пределы ВПП при посадке
Самолет авиакомпании "Арт Авиа" выкатился за пределы ВПП при посадке в аэропорту Туруханска Красноярского края, на рейсе из города Игарка пассажиров на борту не РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T21:52:00+03:00
2025-12-16T21:52:00+03:00
происшествия
красноярский край
игарка
западно-сибирская транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577227134_0:0:2978:1675_1920x0_80_0_0_130d7a33cbc404202e9179c9a7bf5978.jpg
https://ria.ru/20250410/samolet-2010557996.html
красноярский край
игарка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577227134_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_21371cc972cfa2ded40b389f67d401f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярский край, игарка, западно-сибирская транспортная прокуратура
Происшествия, Красноярский край, Игарка, Западно-Сибирская транспортная прокуратура
В Красноярском крае самолет выкатился за пределы ВПП при посадке

В Красноярском крае самолет "Арт Авиа" выкатился за пределы ВПП при посадке

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСамолет заходит на посадку
Самолет заходит на посадку - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Самолет заходит на посадку. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 16 дек – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Арт Авиа" выкатился за пределы ВПП при посадке в аэропорту Туруханска Красноярского края, на рейсе из города Игарка пассажиров на борту не было, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
«
"Сегодня около 20 часов местного времени (16.00 мск - ред.) в аэропорту Туруханск в Красноярском крае после посадки воздушного судна (DHC-6-400) авиакомпании "Арт Авиа", выполнявшего служебный рейс из города Игарка без пассажиров на борту, допущено выкатывание самолета за пределы взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что Красноярской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Самолет АН-24 - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
В Ненецком округе самолет с пассажирами выкатился с рулежной дорожки
10 апреля, 18:15
 
ПроисшествияКрасноярский крайИгаркаЗападно-Сибирская транспортная прокуратура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала