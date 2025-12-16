Рейтинг@Mail.ru
Бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет над Черным морем - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 16.12.2025 (обновлено: 17:20 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/samolet-2062439613.html
Бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет над Черным морем
Бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет над Черным морем - РИА Новости, 16.12.2025
Бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет над Черным морем
Бомбардировщики Ту-22м3 ВКС РФ выполнили плановый полет над Черным морем в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T17:12:00+03:00
2025-12-16T17:20:00+03:00
россия
безопасность
черное море
ту-22м3
воздушно-космические силы россии
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008978203_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_80730af9fe07838d8a9fc94fbf76847a.jpg
https://ria.ru/20251215/tramp-2062250599.html
россия
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008978203_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8c441acdfd79987cf384ffe4c1d6db1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, черное море, ту-22м3, воздушно-космические силы россии, происшествия
Россия, Безопасность, Черное море, Ту-22М3, Воздушно-космические силы России, Происшествия
Бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет над Черным морем

Бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России выполнили плановый полет над Черным морем

© РИА Новости/Аврора | Перейти в медиабанкДальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3
Дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости/Аврора
Перейти в медиабанк
Дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Бомбардировщики Ту-22м3 ВКС РФ выполнили плановый полет над Черным морем в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, сообщили в Минобороны.
"Дальние бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Черного моря", - говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35с и Су-27 Воздушно-космических сил.
Продолжительность полета составила более пяти часов. Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей", - добавили в ведомстве.
Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, отметили в МО.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
США продолжают поставки оружия НАТО, заявил Трамп
15 декабря, 23:33
 
РоссияБезопасностьЧерное мореТу-22М3Воздушно-космические силы РоссииПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала