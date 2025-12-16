Рейтинг@Mail.ru
03:14 16.12.2025 (обновлено: 11:05 16.12.2025)
Названа самая популярная рыба у россиян
Из рыбы россияне больше всего любят селедку, заявил в интервью РИА Новости президент ВАРПЭ Герман Зверев. РИА Новости, 16.12.2025
Дарья Буймова
россия, исландия, япония, владимир путин, герман зверев, оон
Россия, Исландия, Япония, Владимир Путин, Герман Зверев, ООН
© Fotolia / Terence MendozaПродажа рыбы
Продажа рыбы - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Fotolia / Terence Mendoza
Продажа рыбы. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Из рыбы россияне больше всего любят селедку, заявил в интервью РИА Новости президент ВАРПЭ Герман Зверев.
"На первом месте — сельдь, потом лососевые, затем — треска, скумбрия и минтай", — перечислил он.
Глава ВАРПЭ отметил, что рыбы и продукции из нее в России потребляют больше, чем во многих странах, но все же меньше, чем рекомендует Минздрав.
В конце октября президент Владимир Путин поручил увеличить уровень потребления рыбы и морепродуктов, напомнил Зверев. По его мнению, это задача повышенной сложности: нужно не просто рассказать о преимуществах рыбы, но и перейти на более высокий уровень потребления.
Сейчас Россия входит в первую двадцатку стран по потреблению рыбы, добавил глава ВАРПЭ, уточнив, что в некоторых странах этот показатель выше в силу географии. В пример он привел Исландию, где 70 процентов населения живет в Рейкьявике, Южную Корею, где на три соседние городские агломерации приходится 40 процентов населения, и Японию, где расстояние от порта до порта между двумя побережьями всего 100-200 километров.
Как отмечал Путин, в странах с высоким уровнем потребления рыбы и морепродуктов увеличивается продолжительность жизни. Но в России едят недостаточно этой продукции: в среднем 24 килограмма в год, тогда как Минздрав рекомендует съедать 28 килограммов. Поэтому важно повышать потребление и популяризировать рыбу в России, подчеркнул президент.
РоссияИсландияЯпонияВладимир ПутинГерман ЗверевООН
 
 
