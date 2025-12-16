Названа самая популярная рыба у россиян

"На первом месте — сельдь, потом лососевые, затем — треска, скумбрия и минтай", — перечислил он.

Как отмечал Путин, в странах с высоким уровнем потребления рыбы и морепродуктов увеличивается продолжительность жизни. Но в России едят недостаточно этой продукции: в среднем 24 килограмма в год, тогда как Минздрав рекомендует съедать 28 килограммов. Поэтому важно повышать потребление и популяризировать рыбу в России, подчеркнул президент.