Россия не согласится на размещение войск НАТО на Украине, заявил Рябков

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, в том числе, если это будут военнослужащие так называемой "коалиции желающих", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы не знаем, чем закончились переговоры последних дней между администрацией США и переговорщиками из Киева. Мы, конечно, с нетерпением ожидаем услышать от США больше о том, где мы сейчас находимся. И мы без предубеждений, открыто подходим к тому, что какие решения могли быть там достигнуты. Но мы совершенно точно никогда не подпишемся, не согласимся на любое размещение и присутствие войск НАТО на украинской территории", - сказал Рябков в интервью телеканалу ABC News.
"Нет, нет, нет. Коалиция желающих - это то же самое (что и НАТО - ред.). А может и даже хуже, потому что такое решение может быть реализовано даже без стандартных для таких случаев процедур НАТО", - добавил замминистра, отвечая на уточняющий вопрос, согласится ли Россия на присутствие военнослужащих войск европейских стран "коалиции желающих".