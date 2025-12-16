Рейтинг@Mail.ru
Рябков: Россия приложит усилия для преодоления разногласий по Украине
11:17 16.12.2025
Рябков: Россия приложит усилия для преодоления разногласий по Украине
Россия готова приложить усилия для преодоления разногласий в подходах к урегулированию конфликта на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 16.12.2025
Рябков: Россия приложит усилия для преодоления разногласий по Украине

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в время пресс-конференции
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия готова приложить усилия для преодоления разногласий в подходах к урегулированию конфликта на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Если мы хотим достичь действительно устойчивого решения, которое будет решать первопричины конфликта, чем больше мы ждем, тем сложнее. Мы были очень близки к тому, чтобы решить все в 2022 году, но сейчас все гораздо сложнее, разногласия в подходах тоже очевидны. Но это означает, что мы должны лишь удвоить усилия, чтобы преодолеть эти разногласия, и мы готовы к этому", - сказал Рябков в интервью ABC News.
Россия хочет закончить конфликт на Украине, заявил Рябков
