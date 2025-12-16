https://ria.ru/20251216/ryabkov-2062316879.html
Рябков: Россия приложит усилия для преодоления разногласий по Украине
Рябков: Россия приложит усилия для преодоления разногласий по Украине - РИА Новости, 16.12.2025
Рябков: Россия приложит усилия для преодоления разногласий по Украине
Россия готова приложить усилия для преодоления разногласий в подходах к урегулированию конфликта на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T11:17:00+03:00
2025-12-16T11:17:00+03:00
2025-12-16T11:35:00+03:00
в мире
россия
украина
сергей рябков
россия
украина
