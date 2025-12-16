Рейтинг@Mail.ru
11:07 16.12.2025 (обновлено: 11:14 16.12.2025)
Рябков: у России нет понимания об итогах встречи по Украине в Берлине
Рябков: у России нет понимания об итогах встречи по Украине в Берлине
россия, мирный план сша по украине, украина, берлин (город)
Россия, Мирный план США по Украине, Украина, Берлин (город)
Рябков: у России нет понимания об итогах встречи по Украине в Берлине

Рябков: У России нет понимания об итогах встречи Украины, США и Европы в Берлине

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. У России пока нет понимания, о чем делегации Украины, Европы и США договорились в Берлине на встрече по украинскому урегулированию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"У нас нет понимания, что там имело место", - сказал он в интервью ABC News.
