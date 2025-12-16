https://ria.ru/20251216/ryabkov-2062315022.html
Рябков: у России нет понимания об итогах встречи по Украине в Берлине
Рябков: у России нет понимания об итогах встречи по Украине в Берлине - РИА Новости, 16.12.2025
Рябков: у России нет понимания об итогах встречи по Украине в Берлине
У России пока нет понимания, о чем делегации Украины, Европы и США договорились в Берлине на встрече по украинскому урегулированию, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T11:07:00+03:00
2025-12-16T11:07:00+03:00
2025-12-16T11:14:00+03:00
россия
мирный план сша по украине
украина
берлин (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057759530_0:97:3254:1927_1920x0_80_0_0_1e5d27b9c9665f0293e33dc16ef2a3fa.jpg
https://ria.ru/20251216/britanija-2062313762.html
россия
украина
берлин (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057759530_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_e98839453c2cec3aeea771726bad1507.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мирный план сша по украине, украина, берлин (город)
Россия, Мирный план США по Украине, Украина, Берлин (город)
Рябков: у России нет понимания об итогах встречи по Украине в Берлине
Рябков: У России нет понимания об итогах встречи Украины, США и Европы в Берлине