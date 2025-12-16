Рябков: стороны украинского конфликта находятся на пороге решения кризиса

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Стороны украинского конфликта близки к урегулированию кризиса, Стороны украинского конфликта близки к урегулированию кризиса, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью ABC News.

"Мы вполне уверены, что мы на пороге решения этого ужасного кризиса", — сказал он.

При этом дипломат отметил, что Москва выступает за достижение устойчивого соглашения, которое устранит первопричины конфликта.

"Мы были очень близки к тому, чтобы решить все в 2022 году, но сейчас все гораздо сложнее, разногласия в подходах очевидны. Это означает, что мы должны лишь удвоить усилия, чтобы преодолеть эти разногласия, и мы готовы к этому", — заявил Рябков.

Сейчас Россия ждет, когда США проинформируют ее об итогах последних переговоров с представителями Украины

"Мы без предубеждений, открыто подходим к тому, какие решения могли быть там достигнуты. Но мы совершенно точно никогда <...> не согласимся на любое присутствие войск НАТО на украинской территории", — подчеркнул замглавы МИД.

Он также отверг возможность размещения там сил так называемой коалиции желающих, которая, по его словам, представляет собой то же самое, что и Североатлантический альянс.

"А может, даже хуже, потому что такое решение может быть реализовано даже без стандартных для таких случаев процедур НАТО", — добавил Рябков.

Обсуждение инициативы Вашингтона

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера . Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.

Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.