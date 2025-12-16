Рейтинг@Mail.ru
Рябков: стороны украинского конфликта находятся на пороге решения кризиса
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:01 16.12.2025 (обновлено: 16:24 16.12.2025)
Рябков: стороны украинского конфликта находятся на пороге решения кризиса
Рябков: стороны украинского конфликта находятся на пороге решения кризиса - РИА Новости, 16.12.2025
Рябков: стороны украинского конфликта находятся на пороге решения кризиса
Стороны украинского конфликта близки к урегулированию кризиса, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью ABC News. РИА Новости, 16.12.2025
В мире, Россия, Сергей Рябков, Специальная военная операция на Украине, США, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Москва, НАТО
Рябков: стороны украинского конфликта находятся на пороге решения кризиса

Рябков: стороны находятся на пороге решения украинского кризиса

Флаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры
Флаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Флаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Стороны украинского конфликта близки к урегулированию кризиса, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью ABC News.
"Мы вполне уверены, что мы на пороге решения этого ужасного кризиса", — сказал он.
Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"Будет война". Европе осталось несколько дней до рокового решения
08:00
При этом дипломат отметил, что Москва выступает за достижение устойчивого соглашения, которое устранит первопричины конфликта.
"Мы были очень близки к тому, чтобы решить все в 2022 году, но сейчас все гораздо сложнее, разногласия в подходах очевидны. Это означает, что мы должны лишь удвоить усилия, чтобы преодолеть эти разногласия, и мы готовы к этому", — заявил Рябков.
Сейчас Россия ждет, когда США проинформируют ее об итогах последних переговоров с представителями Украины.
Владимир Зеленский в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В Раде набросились на Зеленского из-за выходки на переговорах
Вчера, 19:21
"Мы без предубеждений, открыто подходим к тому, какие решения могли быть там достигнуты. Но мы совершенно точно никогда <...> не согласимся на любое присутствие войск НАТО на украинской территории", — подчеркнул замглавы МИД.
Он также отверг возможность размещения там сил так называемой коалиции желающих, которая, по его словам, представляет собой то же самое, что и Североатлантический альянс.
"А может, даже хуже, потому что такое решение может быть реализовано даже без стандартных для таких случаев процедур НАТО", — добавил Рябков.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Россия не хочет вести "мегафонные переговоры" по Украине, заявили в Кремле
Вчера, 12:47

Обсуждение инициативы Вашингтона

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
В воскресенье и понедельник в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. Сообщается, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева территориальные уступки, утверждает премьер-министр Польши Дональд Туск.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Трупы НАТО и ЕС действительно принесут мир на Украину
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСергей РябковСШАСтив УиткоффВладимир ПутинМоскваНАТО
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
