Рябков: стороны украинского конфликта находятся на пороге решения кризиса
Рябков: стороны украинского конфликта находятся на пороге решения кризиса - РИА Новости, 16.12.2025
Рябков: стороны украинского конфликта находятся на пороге решения кризиса
Стороны украинского конфликта близки к урегулированию кризиса, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью ABC News. РИА Новости, 16.12.2025
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости.
Стороны украинского конфликта близки к урегулированию кризиса, заявил
замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью ABC News.
"Мы вполне уверены, что мы на пороге решения этого ужасного кризиса", — сказал он.
При этом дипломат отметил, что Москва выступает за достижение устойчивого соглашения, которое устранит первопричины конфликта.
"Мы были очень близки к тому, чтобы решить все в 2022 году, но сейчас все гораздо сложнее, разногласия в подходах очевидны. Это означает, что мы должны лишь удвоить усилия, чтобы преодолеть эти разногласия, и мы готовы к этому", — заявил Рябков.
Сейчас Россия
ждет, когда США проинформируют ее об итогах последних переговоров с представителями Украины
.
"Мы без предубеждений, открыто подходим к тому, какие решения могли быть там достигнуты. Но мы совершенно точно никогда <...> не согласимся на любое присутствие войск НАТО
на украинской территории", — подчеркнул замглавы МИД.
Он также отверг возможность размещения там сил так называемой коалиции желающих, которая, по его словам, представляет собой то же самое, что и Североатлантический альянс.
"А может, даже хуже, потому что такое решение может быть реализовано даже без стандартных для таких случаев процедур НАТО", — добавил Рябков.
Обсуждение инициативы Вашингтона
В начале декабря Владимир Путин
принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера
. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
В воскресенье и понедельник в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. Сообщается, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева территориальные уступки, утверждает премьер-министр Польши Дональд Туск.