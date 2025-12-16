Рейтинг@Mail.ru
База МВД подтвердила объявление в розыск экс-депутата Напсо - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:50 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/rozysk-2062266625.html
База МВД подтвердила объявление в розыск экс-депутата Напсо
База МВД подтвердила объявление в розыск экс-депутата Напсо - РИА Новости, 16.12.2025
База МВД подтвердила объявление в розыск экс-депутата Напсо
База МВД РФ подтверждает объявление в федеральный розыск по уголовной статье бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T02:50:00+03:00
2025-12-16T02:50:00+03:00
россия
юрий напсо
госдума рф
генеральная прокуратура рф
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg
https://ria.ru/20250807/rozysk-2033867848.html
https://ria.ru/20251213/rozysk-2061806643.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, юрий напсо, госдума рф, генеральная прокуратура рф, происшествия
Россия, Юрий Напсо, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
База МВД подтвердила объявление в розыск экс-депутата Напсо

База МВД подтвердила объявление в розыск экс-депутата Госдумы Юрия Напсо

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. База МВД РФ подтверждает объявление в федеральный розыск по уголовной статье бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - указано в карточке Юрия Напсо в ведомственной базе.
Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Экс-губернатора Челябинской области объявили в розыск
7 августа, 10:36
По какой именно статье он разыскивается, не уточняется.
В апреле Госдума единогласно постановила досрочно прекратить полномочия депутата Напсо. Комиссия по регламенту и обеспечению деятельности ГД выяснила, что он в общей сложности не был в стенах Госдумы около двух лет, более 200 дней из них - без уважительной причины. В мае Верховный суд РФ отказался удовлетворять иск Напсо, в котором он просил отменить постановление Госдумы о досрочном прекращении полномочий депутата.
В сентябре газета "Коммерсант" сообщала, что в отношении Напсо возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании.
Также ранее суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Ответчиками, помимо Напсо, выступили еще 14 человек, в том числе его родственники. Согласно материалам, Напсо, будучи депутатом, продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, регистрируя активы на номинальных владельцев.
Александр Тер-Аванесов - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Экс-сенатора Тер-Аванесова заочно объявили в розыск
13 декабря, 09:21
 
РоссияЮрий НапсоГосдума РФГенеральная прокуратура РФПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала