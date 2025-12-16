СМИ сообщили о задержании россиян в Таиланде

Супруги оказались в спецприемнике аэропорта с другими россиянами, которые попали в похожую ситуацию. Туристы пожаловались на грубое обращение персонала и запрет брать лекарства из чемоданов. В конце концов, паре пришлось вернуться на Филиппины.