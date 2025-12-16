СМИ сообщили о задержании россиян в Таиланде

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Российских туристов задержали в Таиланде по подозрению в шпионаже из-за войны между Камбоджей и Таиландом, сообщает Life.
"Супруги из России просидели в спецприемнике почти неделю, после чего были депортированы. Местные пограничники приняли их за шпионов", — говорится в публикации.
По данным издания, пара российских граждан прилетела из Филиппин в рамках путешествия по Азии. При прохождении паспортного контроля в Таиланде пограничники отказали людям во въезде после проверки. По словам россиян, пограничникам не понравилось большое количество виз других стран в паспортах, несмотря на отсутствие штампа Камбоджи.
Супруги оказались в спецприемнике аэропорта с другими россиянами, которые попали в похожую ситуацию. Туристы пожаловались на грубое обращение персонала и запрет брать лекарства из чемоданов. В конце концов, паре пришлось вернуться на Филиппины.
Заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Илья Ильин сообщал, что россиян стали чаще депортировать из Таиланда прежде всего из-за визовых нарушений с их стороны.
По словам дипломата, власти королевства усилили контроль за пребыванием иностранцев и начали уделять довольно серьезное внимание вылавливанию людей, у которых имеются просрочки по срокам легального пребывания в стране.