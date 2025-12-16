Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о задержании россиян в Таиланде
13:05 16.12.2025 (обновлено: 13:06 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/rossiyane-2062359591.html
СМИ сообщили о задержании россиян в Таиланде
СМИ сообщили о задержании россиян в Таиланде - РИА Новости, 16.12.2025
СМИ сообщили о задержании россиян в Таиланде
Российских туристов задержали в Таиланде по подозрению в шпионаже из-за войны между Камбоджей и Таиландом, сообщает Life. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T13:05:00+03:00
2025-12-16T13:06:00+03:00
в мире
таиланд
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
камбоджа
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963285291_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3492afe02b24377d9367686886edad90.jpg
https://ria.ru/20251216/tailand-2062343577.html
https://ria.ru/20251215/posolstvo-2062211968.html
https://ria.ru/20251215/oon-2062145234.html
таиланд
камбоджа
россия
в мире, таиланд, обострение конфликта между таиландом и камбоджей, камбоджа, россия
В мире, Таиланд, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей, Камбоджа, Россия
СМИ сообщили о задержании россиян в Таиланде

Туристов из РФ почти неделю держали в спецприемнике по прилету в Таиланд

© iStock.com / MJ_PrototypeАэропорт Суварнабхуми
Аэропорт Суварнабхуми - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© iStock.com / MJ_Prototype
Аэропорт Суварнабхуми. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Российских туристов задержали в Таиланде по подозрению в шпионаже из-за войны между Камбоджей и Таиландом, сообщает Life.
"Супруги из России просидели в спецприемнике почти неделю, после чего были депортированы. Местные пограничники приняли их за шпионов", — говорится в публикации.
Военный автомобиль в провинции Сиемреап, Камбоджа - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Таиланд обстрелял два военных округа, заявило Минобороны Камбоджи
12:23
По данным издания, пара российских граждан прилетела из Филиппин в рамках путешествия по Азии. При прохождении паспортного контроля в Таиланде пограничники отказали людям во въезде после проверки. По словам россиян, пограничникам не понравилось большое количество виз других стран в паспортах, несмотря на отсутствие штампа Камбоджи.
Супруги оказались в спецприемнике аэропорта с другими россиянами, которые попали в похожую ситуацию. Туристы пожаловались на грубое обращение персонала и запрет брать лекарства из чемоданов. В конце концов, паре пришлось вернуться на Филиппины.
Здание посольства Российской Федерации в Королевстве Таиланд - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Посольство в Таиланде отреагировало на сообщения о наемниках в Камбодже
Вчера, 18:41
Заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Илья Ильин сообщал, что россиян стали чаще депортировать из Таиланда прежде всего из-за визовых нарушений с их стороны.
По словам дипломата, власти королевства усилили контроль за пребыванием иностранцев и начали уделять довольно серьезное внимание вылавливанию людей, у которых имеются просрочки по срокам легального пребывания в стране.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Гросси заявил о кризисе роли ООН в предотвращении конфликтов
Вчера, 14:45
 
В миреТаиландОбострение конфликта между Таиландом и КамбоджейКамбоджаРоссия
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала