Российский посол в Лондоне оценил эффект от британских санкций
Российский посол в Лондоне оценил эффект от британских санкций - РИА Новости, 16.12.2025
Российский посол в Лондоне оценил эффект от британских санкций
Санкции Великобритании против РФ имеют ограниченный эффект, российский экспорт остается востребованным на рынке, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин. РИА Новости, 16.12.2025
Россия, Лондон, Великобритания, Андрей Келин, В мире
Посол Келин: санкции Британии против России имеют ограниченный эффект
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Санкции Великобритании против РФ имеют ограниченный эффект, российский экспорт остается востребованным на рынке, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.
"Британские санкции обладают весьма ограниченным эффектом. Российские компании научились адаптироваться к меняющимся реалиям. Они успешно перестраивают логистические цепочки и наращивают сотрудничество с надежными партнерами. Российский энергетический сектор остается востребованным, а ограничения лишь стимулируют развитие новых торговых связей", - сказал Келин
в интервью журналу "Международная жизнь".
При этом дипломат не исключил негативного влияния санкций на глобальный энергетический рынок и риска дестабилизации глобальных поставок энергоресурсов, от которой страдает в том числе сама Британия и ее жители.
"Своими непоследовательными и откровенно вредящими политическими решениями правящие элиты уже довели до упадка энергетическую отрасль королевства, вынуждая своих граждан с каждым годом отдавать все больше денег на отопление, электроэнергию и топливо. Параллельно правительство, как заводное, твердит о скором переходе на "зеленую" энергию, что обеспечит, мол, падение цен до комфортного уровня. Впрочем, как говорится, воз и ныне там, а ценник за ускоренный энергопереход лишь увеличивается. При этом страдают не только обычные люди, но и производственные мощности, которые год от года только сокращаются. Британские товары теряют конкурентоспособность на мировых рынках. Но власти предпочли закрыть глаза на накопившиеся проблемы внутри своей страны. Расплачиваться за такое безрассудное политиканство, как всегда, будут налогоплательщики", - подчеркнул он.
В итоге Лондон
из-за собственной политической близорукости рискует подорвать свою позицию одной из ведущих экономик мира, заключил посол.