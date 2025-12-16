"Своими непоследовательными и откровенно вредящими политическими решениями правящие элиты уже довели до упадка энергетическую отрасль королевства, вынуждая своих граждан с каждым годом отдавать все больше денег на отопление, электроэнергию и топливо. Параллельно правительство, как заводное, твердит о скором переходе на "зеленую" энергию, что обеспечит, мол, падение цен до комфортного уровня. Впрочем, как говорится, воз и ныне там, а ценник за ускоренный энергопереход лишь увеличивается. При этом страдают не только обычные люди, но и производственные мощности, которые год от года только сокращаются. Британские товары теряют конкурентоспособность на мировых рынках. Но власти предпочли закрыть глаза на накопившиеся проблемы внутри своей страны. Расплачиваться за такое безрассудное политиканство, как всегда, будут налогоплательщики", - подчеркнул он.