МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо пытается отвлечь внимание населения страны от своих политических неудач, заявляя о мнимой российской угрозе, предположил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Петтери Орпо терроризирует людей ложью о якобы существующей российской угрозе. Россия не намерена нападать на Финляндию или другие европейские страны. Зачем нужна оппозиция, когда можно свалить все свои политические неудачи на Владимира Путина?" — написал он.
Политик также призвал финского премьера прекратить лгать, поскольку ситуация "становится слишком опасной", что, по его словам, может повлечь за собой "настоящую войну с Россией".
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью Financial Times во вторник настоятельно призвал страны ЕС выделить больше средств на оборону государств у границ с Россией из-за якобы российской угрозы.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".