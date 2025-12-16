Рейтинг@Mail.ru
"Свалить на Путина". На Западе сделали заявление о войне с Россией - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:32 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/rossiya-2062498811.html
"Свалить на Путина". На Западе сделали заявление о войне с Россией
"Свалить на Путина". На Западе сделали заявление о войне с Россией - РИА Новости, 16.12.2025
"Свалить на Путина". На Западе сделали заявление о войне с Россией
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо пытается отвлечь внимание населения страны от своих политических неудач, заявляя о мнимой российской угрозе, предположил... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T22:32:00+03:00
2025-12-16T22:32:00+03:00
в мире
россия
финляндия
москва
петтери орпо
владимир путин
такер карлсон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933015197_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af488f6203a5054a7e23e0fa3142f515.jpg
https://ria.ru/20251216/rossiya-2062433046.html
https://ria.ru/20251216/rossiya-2062391637.html
https://ria.ru/20251216/zelenskiy-2062485749.html
россия
финляндия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933015197_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4916fbd24a7badcb3018472a5d1e4dab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, финляндия, москва, петтери орпо, владимир путин, такер карлсон, нато, евросоюз
В мире, Россия, Финляндия, Москва, Петтери Орпо, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, Евросоюз
"Свалить на Путина". На Западе сделали заявление о войне с Россией

Мема назвал слова премьера Финляндии о российской угрозе отвлекающим маневром

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Флаг России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо пытается отвлечь внимание населения страны от своих политических неудач, заявляя о мнимой российской угрозе, предположил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Петтери Орпо терроризирует людей ложью о якобы существующей российской угрозе. Россия не намерена нападать на Финляндию или другие европейские страны. Зачем нужна оппозиция, когда можно свалить все свои политические неудачи на Владимира Путина?" — написал он.
Москва - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"Не произойдет". В США резко высказались об истерии вокруг России
Вчера, 16:57
Политик также призвал финского премьера прекратить лгать, поскольку ситуация "становится слишком опасной", что, по его словам, может повлечь за собой "настоящую войну с Россией".
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью Financial Times во вторник настоятельно призвал страны ЕС выделить больше средств на оборону государств у границ с Россией из-за якобы российской угрозы.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"Она отказалась". Новое заявление Трампа о России поразило журналиста
Вчера, 14:57
Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"Во время встречи с Путиным". СМИ узнали о переживаниях Зеленского
Вчера, 20:32
 
В миреРоссияФинляндияМоскваПеттери ОрпоВладимир ПутинТакер КарлсонНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала