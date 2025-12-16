Рейтинг@Mail.ru
"Может победить". В Сети подвели итоги конфликта на Украине - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:43 16.12.2025 (обновлено: 00:03 17.12.2025)
https://ria.ru/20251216/rossiya-2062467962.html
"Может победить". В Сети подвели итоги конфликта на Украине
"Может победить". В Сети подвели итоги конфликта на Украине - РИА Новости, 17.12.2025
"Может победить". В Сети подвели итоги конфликта на Украине
Читатели чешской газеты Lidovky активно обсуждают статью, автор которой задался вопросом, удастся ли Украине в следующем году "переломить пессимистичные тренды" РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-16T18:43:00+03:00
2025-12-17T00:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
дмитрий песков
василий небензя
владимир путин
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967002396_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_53ec6577a4a9f48bfffe3d4e7c217882.jpg
https://ria.ru/20251216/rossiya-2062391637.html
https://ria.ru/20251216/rossiya-2062433046.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967002396_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_918c178e0ae00498f2db030c1eae5dd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, киев, дмитрий песков, василий небензя, владимир путин, оон
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Василий Небензя, Владимир Путин, ООН

"Может победить". В Сети подвели итоги конфликта на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Читатели чешской газеты Lidovky активно обсуждают статью, автор которой задался вопросом, удастся ли Украине в следующем году "переломить пессимистичные тренды" на поле боя.
"На колу мочало, начинай сначала… У Украины нет ни людей, ни оружия, ни экономики, а господин журналист тут опять бредит… Или это шутка такая?" — поинтересовался комментатор.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"Она отказалась". Новое заявление Трампа о России поразило журналиста
Вчера, 14:57
"Проиграла Украина", — отметил другой.
"В конфликте на Украине уже победила Россия. А до европейских медиа-марионеток просто очень долго доходит", — поделился мнением еще один пользователь.
"Меня поражает, сколько взрослых людей способны верить, что Украина (даже с огромной поддержкой) может победить Россию на поле боя", — заключил другой читатель.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Президент России Владимир Путин ранее заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Москва - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"Не произойдет". В США резко высказались об истерии вокруг России
Вчера, 16:57
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевДмитрий ПесковВасилий НебензяВладимир ПутинООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала