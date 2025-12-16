МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Читатели чешской газеты Lidovky активно обсуждают статью, автор которой задался вопросом, удастся ли Украине в следующем году "переломить пессимистичные тренды" на поле боя.
"На колу мочало, начинай сначала… У Украины нет ни людей, ни оружия, ни экономики, а господин журналист тут опять бредит… Или это шутка такая?" — поинтересовался комментатор.
"Проиграла Украина", — отметил другой.
"В конфликте на Украине уже победила Россия. А до европейских медиа-марионеток просто очень долго доходит", — поделился мнением еще один пользователь.
"Меня поражает, сколько взрослых людей способны верить, что Украина (даже с огромной поддержкой) может победить Россию на поле боя", — заключил другой читатель.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Президент России Владимир Путин ранее заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
