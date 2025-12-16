Рейтинг@Mail.ru
"Не произойдет". В США резко высказались об истерии вокруг России
16:57 16.12.2025
"Не произойдет". В США резко высказались об истерии вокруг России
"Не произойдет". В США резко высказались об истерии вокруг России
Европейские страны не добьются финансовой помощи от ЕС, используя в качестве предлога мнимую угрозу со стороны России, такое мнение выразил американский... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T16:57:00+03:00
2025-12-16T16:57:00+03:00
в мире
россия
финляндия
европа
петтери орпо
владимир путин
такер карлсон
евросоюз
россия
финляндия
европа
1920
1920
true
в мире, россия, финляндия, европа, петтери орпо, владимир путин, такер карлсон, евросоюз, нато
В мире, Россия, Финляндия, Европа, Петтери Орпо, Владимир Путин, Такер Карлсон, Евросоюз, НАТО
"Не произойдет". В США резко высказались об истерии вокруг России

Фази: истерия вокруг России не поможет ЕС добиться финансовой помощи для обороны

Москва
Москва - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Европейские страны не добьются финансовой помощи от ЕС, используя в качестве предлога мнимую угрозу со стороны России, такое мнение выразил американский журналист Томас Фази в соцсети X.
"Параноидальные и одержимые войной восточные государства ЕС, доведшие себя до банкротства из-за иррациональной русофобии, теперь просят другие страны оплатить их счета. Прошу прощения, но этого не произойдет", — считает он.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью Financial Times во вторник настоятельно призвал страны ЕС выделить больше средств на оборону государств у границ с Россией из-за якобы российской угрозы.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В миреРоссияФинляндияЕвропаПеттери ОрпоВладимир ПутинТакер КарлсонЕвросоюзНАТО
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
