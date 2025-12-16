МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Европейские страны не добьются финансовой помощи от ЕС, используя в качестве предлога мнимую угрозу со стороны России, такое мнение выразил американский журналист Томас Фази в соцсети X.
"Параноидальные и одержимые войной восточные государства ЕС, доведшие себя до банкротства из-за иррациональной русофобии, теперь просят другие страны оплатить их счета. Прошу прощения, но этого не произойдет", — считает он.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью Financial Times во вторник настоятельно призвал страны ЕС выделить больше средств на оборону государств у границ с Россией из-за якобы российской угрозы.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".