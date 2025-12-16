https://ria.ru/20251216/rossiya-2062415730.html
Deutsche Welle* внесли в список нежелательных организаций
Deutsche Welle* внесли в список нежелательных организаций
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Немецкая медиакорпорация Deutsche Welle*
внесена в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, сообщается на сайте Минюста.
"Перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации... Медиакорпорация Deutsche Welle* ("Немецкая волна"), Федеративная Республика Германия", - говорится в перечне.
* Организация признана в России иностранным агентом и внесена в перечень нежелательных организаций.