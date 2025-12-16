Рейтинг@Mail.ru
Миронов призвал компании отказаться от новогодних корпоративов
15:59 16.12.2025
Миронов призвал компании отказаться от новогодних корпоративов
Миронов призвал компании отказаться от новогодних корпоративов - РИА Новости, 16.12.2025
Миронов призвал компании отказаться от новогодних корпоративов
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов считает, что вместо новогодних корпоративов компаниям стоит потратить деньги на 13-ю... РИА Новости, 16.12.2025
общество, сергей миронов
Общество, Сергей Миронов
Миронов призвал компании отказаться от новогодних корпоративов

Миронов: компаниям стоит отказаться от новогодних корпоративов в условиях СВО

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов считает, что вместо новогодних корпоративов компаниям стоит потратить деньги на 13-ю зарплату сотрудникам.
"В условиях СВО госструктурам и бизнесу надо отказаться от новогодних корпоративов и направить средства не на "пирушки", а на 13-е зарплаты сотрудникам", - сказал Миронов РИА Новости.
Он отметил, что компании ежегодно тратят деньги на новогодние корпоративы, приглашают звезд шоу-бизнеса, устраивают дорогие празднования, что в условиях боевых действий неприемлемо.
Лидер партии предложил компаниям поздравить свои коллективы и символически отметить праздники.
Общество
 
 
