Патриарх Кирилл рассказал о масштабном строительстве храмов в Москве

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Нигде в христианском мире нет такого масштабного строительства новых храмов, как в Москве, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на ежегодном Епархиальном собрании Москвы.
"Московская программа храмостроительства является уникальной для современного христианского мира. Такого масштабного храмового строительства не наблюдается нигде. Напротив, во многих странах храмовые здания перестают быть местом молитвы или даже разрушаются", – цитирует выступление патриарха на собрании сайт Русской православной церкви во вторник.
По программе строительства православных храмов в Москве за 15 лет её работы введено в эксплуатацию 132 храма, сообщил патриарх Кирилл на собрании. Он призвал духовенство благодарить Господа за милость трудиться ради того, чтобы храмы Москвы всегда наполнялись верующими.
Программа строительства православных храмов в Москве, которая ранее называлась "Программа 200 храмов", инициирована патриархом Кириллом в 2009 году и реализуется на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд "Поддержки строительства храмов города Москвы", сопредседатели попечительского совета – мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Кирилл.