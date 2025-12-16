Рейтинг@Mail.ru
"Она отказалась". Новое заявление Трампа о России поразило журналиста - РИА Новости, 16.12.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
14:57 16.12.2025
"Она отказалась". Новое заявление Трампа о России поразило журналиста
"Она отказалась". Новое заявление Трампа о России поразило журналиста
Подход России к урегулированию на Украине остается неизменным, написал журналист Чей Боуз в соцсети X, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о... РИА Новости, 16.12.2025
"Она отказалась". Новое заявление Трампа о России поразило журналиста

Боуз: позиция России по украинскому урегулированию остается неизменной

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Подход России к урегулированию на Украине остается неизменным, написал журналист Чей Боуз в соцсети X, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о смене позиций сторон конфликта в процессе переговоров.
"На самом деле позиция России нисколько не изменилась, она просто отказалась принять что-либо, кроме реального и долгосрочного урегулирования", — подчеркнул он.
Трамп заявил, что недавно разговаривал с Путиным
00:50
В понедельник глава Белого дома заявил, что стороны урегулирования конфликта на Украине меняют позицию в процессе переговоров. Он также призвал "заставить" Москву и Киев прийти к единому мнению.
Владимир Путин не раз заявлял, что Россия выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров отмечал, что призывы к перемирию на Украине прямо сейчас противоречат договоренностям, достигнутым президентами России и США на Аляске.
Трамп заявил о наличии неприязни между Путиным и Зеленским
01:02
 
Специальная военная операция на Украине, Мирный план США по Украине, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Чей Боуз, Владимир Путин, НАТО
 
 
