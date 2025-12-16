https://ria.ru/20251216/rossiya-2062391637.html
"Она отказалась". Новое заявление Трампа о России поразило журналиста
"Она отказалась". Новое заявление Трампа о России поразило журналиста - РИА Новости, 16.12.2025
"Она отказалась". Новое заявление Трампа о России поразило журналиста
Подход России к урегулированию на Украине остается неизменным, написал журналист Чей Боуз в соцсети X, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о... РИА Новости, 16.12.2025
специальная военная операция на украине
мирный план сша по украине
россия
украина
сша
дональд трамп
чей боуз
владимир путин
россия
украина
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061615058_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_9ad937e2e2e00c0fd7a1ac9225e5aea3.jpg
"Она отказалась". Новое заявление Трампа о России поразило журналиста
Боуз: позиция России по украинскому урегулированию остается неизменной