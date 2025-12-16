Рейтинг@Mail.ru
14:49 16.12.2025
Турпоток из Индии в Россию вырос
Поток туристов из Индии в Москву и в Российскую Федерацию серьезно вырос, сообщил руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных... РИА Новости, 16.12.2025
индия, москва, сергей черемин, брикс, в мире
Индия, Москва, Сергей Черемин, БРИКС, В мире
Туристы на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Поток туристов из Индии в Москву и в Российскую Федерацию серьезно вырос, сообщил руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин.
"Мы, по московской статистике, видим серьезный рост турпотока из Индии в Москву и в Российскую Федерацию", - сказал он в ходе работы XVI Российско-индийского делового диалога в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Черемин отметил, что более глубокое внедрение системы платежей для физических лиц, упрощение расчетов, в том числе использование QR-кодов и тех национальных систем, которые уже активно и успешно функционируют и в Российской Федерации, и в Индии, и в странах БРИКС, могло бы дать серьезный толчок к развитию российско-индийских отношений в области туризма и экономики.
В Ассоциации туроператоров оценили безвиз между Индией и Россией
5 декабря, 23:05
 
ИндияМоскваСергей ЧереминБРИКСВ мире
 
 
Заголовок открываемого материала