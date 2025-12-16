Рейтинг@Mail.ru
Россия и Белоруссия обсудили сотрудничество в БРИКС, заявил МИД - РИА Новости, 16.12.2025
16:49 16.12.2025
Россия и Белоруссия обсудили сотрудничество в БРИКС, заявил МИД
Россия и Белоруссия обсудили сотрудничество в БРИКС, заявил МИД - РИА Новости, 16.12.2025
Россия и Белоруссия обсудили сотрудничество в БРИКС, заявил МИД
Россия и Белоруссия подтвердили обоюдный настрой на продолжение и углубление сотрудничества по тематике БРИКС, сообщили в МИД РФ по итогам встречи замминистра... РИА Новости, 16.12.2025
в мире
россия
белоруссия
брикс
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
белоруссия
в мире, россия, белоруссия, брикс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Белоруссия, БРИКС, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия и Белоруссия обсудили сотрудничество в БРИКС, заявил МИД

МИД РФ: Россия и Белоруссия подтвердили настрой на сотрудничество в БРИКС

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия и Белоруссия подтвердили обоюдный настрой на продолжение и углубление сотрудничества по тематике БРИКС, сообщили в МИД РФ по итогам встречи замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова с первым замминистра иностранных дел Белоруссии Сергеем Лукашевичем.
"Состоялся конструктивный обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в формате БРИКС. Подчеркнут вклад объединения в консолидацию подходов стран Глобального Юга и Востока, формирование более справедливой, равноправной и всеобъемлющей многополярной архитектуры международного сотрудничества... Подтвержден обоюдный настрой на продолжение и углубление взаимодействия по тематике БРИКС в дальнейшем.", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
В ходе встречи также было отмечено активное участие Белоруссии в качестве государства-партнера в мероприятиях бразильского председательства в БРИКС в 2025 году, подчеркнули в министерстве.
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В Белоруссии откроют три отделения российского посольства
25 ноября, 12:16
 
