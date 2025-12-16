Россия и Белоруссия обсудили сотрудничество в БРИКС, заявил МИД

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия и Белоруссия подтвердили обоюдный настрой на продолжение и углубление сотрудничества по тематике БРИКС, сообщили в МИД РФ по итогам встречи замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова с первым замминистра иностранных дел Белоруссии Сергеем Лукашевичем.
"Состоялся конструктивный обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в формате БРИКС. Подчеркнут вклад объединения в консолидацию подходов стран Глобального Юга и Востока, формирование более справедливой, равноправной и всеобъемлющей многополярной архитектуры международного сотрудничества... Подтвержден обоюдный настрой на продолжение и углубление взаимодействия по тематике БРИКС в дальнейшем.", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
В ходе встречи также было отмечено активное участие Белоруссии в качестве государства-партнера в мероприятиях бразильского председательства в БРИКС в 2025 году, подчеркнули в министерстве.
