Россия и Пакистан могут нарастить товарооборот до рекорда, заявил МИД
Россия и Пакистан могут нарастить товарооборот до рекорда, заявил МИД - РИА Новости, 16.12.2025
Россия и Пакистан могут нарастить товарооборот до рекорда, заявил МИД
Москва и Исламабад способны нарастить товарооборот и превзойти рекорд в более чем один миллиард долларов, установленный в 2023 году, заявил директор второго... РИА Новости, 16.12.2025
Россия и Пакистан могут нарастить товарооборот до рекорда, заявил МИД
