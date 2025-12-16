Рейтинг@Mail.ru
Россия и Пакистан могут нарастить товарооборот до рекорда, заявил МИД - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:55 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/rossija-2062374767.html
Россия и Пакистан могут нарастить товарооборот до рекорда, заявил МИД
Россия и Пакистан могут нарастить товарооборот до рекорда, заявил МИД - РИА Новости, 16.12.2025
Россия и Пакистан могут нарастить товарооборот до рекорда, заявил МИД
Москва и Исламабад способны нарастить товарооборот и превзойти рекорд в более чем один миллиард долларов, установленный в 2023 году, заявил директор второго... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T13:55:00+03:00
2025-12-16T13:55:00+03:00
в мире
москва
исламабад
азия
алексей павловский
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998937347_0:0:2999:1686_1920x0_80_0_0_48f9e491703a0cfebbe57166135a1480.jpg
https://ria.ru/20251216/pakistan-2062280725.html
москва
исламабад
азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998937347_95:0:2824:2047_1920x0_80_0_0_dc57d43a33d627e98a619fd9b5083601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, исламабад, азия, алексей павловский, евразийский экономический союз
В мире, Москва, Исламабад, Азия, Алексей Павловский, Евразийский экономический союз
Россия и Пакистан могут нарастить товарооборот до рекорда, заявил МИД

МИД: Россия и Пакистан могут превзойти рекордный уровень товарооборота 2023 года

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКонтейнеры с продукцией
Контейнеры с продукцией - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Контейнеры с продукцией. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Москва и Исламабад способны нарастить товарооборот и превзойти рекорд в более чем один миллиард долларов, установленный в 2023 году, заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Алексей Павловский.
"Мы стремимся к наращиванию двустороннего товарооборота, который в 2023 году вышел на рекордную отметку свыше одного миллиарда американских долларов. Правда, к сожалению, нельзя сказать, что он на ней удержался, но у нас есть, к чему стремиться. Наши страны вполне в состоянии этот уровень сохранить и превзойти", - сказал он в ходе российско-пакистанского форума в Москве.
По его словам, поддержанию позитивной динамики в этой сфере способствовало бы создание надежной расчетно-платежной структуры, независимой платформы обмена финансовыми сообщениями для бесперебойного обслуживания торговли. Он также отметил, что Москва считает перспективным налаживание взаимодействия между Пакистаном и ЕАЭС.
Исламабад, Пакистан - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Пакистан поддержал идею создания Банка развития ШОС
07:07
 
В миреМоскваИсламабадАзияАлексей ПавловскийЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала