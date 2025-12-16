Рейтинг@Mail.ru
Россия не пойдет на компромиссы по новым регионам, заявил Рябков - РИА Новости, 16.12.2025
12:54 16.12.2025
Россия не пойдет на компромиссы по новым регионам, заявил Рябков
Россия не пойдет на компромиссы по новым регионам, заявил Рябков
Россия не пойдет на компромиссы по новым регионам, заявил Рябков
Россия не пойдет на компромиссы по Донбассу, Крыму, Запорожской и Херсонской областях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
донбасс
россия
республика крым
сергей рябков
в мире
донбасс
россия
республика крым
донбасс, россия, республика крым, сергей рябков, в мире
Донбасс, Россия, Республика Крым, Сергей Рябков, В мире
Россия не пойдет на компромиссы по новым регионам, заявил Рябков

Рябков: РФ не пойдет на компромиссы по Донбассу, Крыму и другим новым регионам

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в время пресс-конференции
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в время пресс-конференции. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия не пойдет на компромиссы по Донбассу, Крыму, Запорожской и Херсонской областях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"С 2022 года Донбасс, две республики Донбасса стали неотъемлемой частью России после референдумов, которые были там проведены. Это то, что касается Донбасса. Помимо этого, аналогичное произошло в Запорожье и Херсонской области. Поэтому четыре образования - неотъемлемая часть Российской Федерации. И я не говорю о Крыме, это история от 2014 года. Таким образом, всего пять образований, и мы ни в какой форме не можем идти на компромисс по этому вопросу, потому что, по нашему мнению, это стало бы пересмотром фундаментального элемента нашей государственности, закрепленного в нашей конституции", - сказал Рябков в интервью телеканалу ABC News.
Помощник президента России Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Ушаков прокомментировал идею Зеленского провести референдум в Донбассе
12 декабря, 12:56
 
ДонбассРоссияРеспублика КрымСергей РябковВ мире
 
 
