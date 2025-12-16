"АвтоВАЗ" сообщил о снижении цен на автомобили Lada

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Цены на автомобили Lada в России за 2025 год в среднем снизились на 5%, заявил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.

"Мы можем уверенно констатировать, что в среднем цена на автомобили бренда Lad a в рамках 2025 года снизилась на 5%", - сказал глава " АвтоВАЗа " в интервью телеканалу " Россия 24 ".

"Это кажется достаточно странным, потому что цены везде растут, в любом сегменте - продуктовом, цены на услуги везде повышаются", - отметил Соколов . Однако, по его словам, если обратиться к статистике объема продаж и выручки за проданные автомобили, то по бренду Lada наблюдается снижение цен в рамках 2025 года.

В ноябре Соколов говорил журналистам, что видит необходимость индексации цен на автомобили "АвтоВАЗа" вслед за увеличением реальной стоимости их производства.

Автомобили "АвтоВАЗа" остаются самыми бюджетными в России . Так, в пределах 1 миллиона рублей можно купить официально только две модели новых автомобилей - Lada Granta в трех комплектациях и базовую Niva Legend, выясняли для РИА Новости в дилерской группе " Авилон ". При этом, согласно данным " Автостата ", средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в стране в октябре составила 3,43 миллиона рублей.