"АвтоВАЗ" сообщил о снижении цен на автомобили Lada - РИА Новости, 16.12.2025
12:15 16.12.2025
"АвтоВАЗ" сообщил о снижении цен на автомобили Lada
"АвтоВАЗ" сообщил о снижении цен на автомобили Lada - РИА Новости, 16.12.2025
"АвтоВАЗ" сообщил о снижении цен на автомобили Lada
Цены на автомобили Lada в России за 2025 год в среднем снизились на 5%, заявил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. РИА Новости, 16.12.2025
"АвтоВАЗ" сообщил о снижении цен на автомобили Lada

"АвтоВАЗ": цены на автомобили Lada за 2025 год снизились на пять процентов

© РИА Новости / Виталий Невар
ЛАДА - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
"ЛАДА". Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Цены на автомобили Lada в России за 2025 год в среднем снизились на 5%, заявил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
"Мы можем уверенно констатировать, что в среднем цена на автомобили бренда Lada в рамках 2025 года снизилась на 5%", - сказал глава "АвтоВАЗа" в интервью телеканалу "Россия 24".
Седан Lada Granta - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Дилеры рассказали, какие модели авто можно купить до миллиона рублей
15 ноября, 10:29
"Это кажется достаточно странным, потому что цены везде растут, в любом сегменте - продуктовом, цены на услуги везде повышаются", - отметил Соколов. Однако, по его словам, если обратиться к статистике объема продаж и выручки за проданные автомобили, то по бренду Lada наблюдается снижение цен в рамках 2025 года.
В ноябре Соколов говорил журналистам, что видит необходимость индексации цен на автомобили "АвтоВАЗа" вслед за увеличением реальной стоимости их производства.
Автомобили "АвтоВАЗа" остаются самыми бюджетными в России. Так, в пределах 1 миллиона рублей можно купить официально только две модели новых автомобилей - Lada Granta в трех комплектациях и базовую Niva Legend, выясняли для РИА Новости в дилерской группе "Авилон". При этом, согласно данным "Автостата", средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в стране в октябре составила 3,43 миллиона рублей.
Самый дорогой автомобиль "АвтоВАЗа" - Lada Aura, цена которой в максимальной комплектации без учета программ господдержки составляет 2,8 миллиона рублей.
Президент АО АВТОВАЗ Максим Соколов - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Глава "АвтоВАЗа" заявил о необходимости индексации цен на автомобили
21 ноября, 13:28
 
