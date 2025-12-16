Россия ценит позицию южнокорейского и японского бизнеса, заявил Лавров

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия ценит позицию бизнеса Японии и Южной Кореи действовать прагматично и отмежевываться от глубоко идеализированной линии Запада, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы ценим понимание соответствующими структурами, бизнесом Южной Кореи и Японии, необходимости действовать прагматично и отмежевываться от глубоко идеологизированной линии Запада, которую западники пытаются навязать и своим азиатским союзникам", - сказал Лавров на 45-м заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России.
Министр напомнил, что южно-корейские и японские представители, равно как китайские и индийские, приняли участие в специальном круглом столе в рамках Десятого Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре. Это еще раз подтверждает повышение интереса внерегиональных игроков к сотрудничеству с Россией в Арктике, заключил Лавров.
В Южной Корее сделали заявление о российской экономике
10 декабря, 18:54