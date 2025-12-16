Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о сотрудничестве с Китаем и Индией в Арктическом совете - РИА Новости, 16.12.2025
11:23 16.12.2025
Лавров рассказал о сотрудничестве с Китаем и Индией в Арктическом совете
Лавров рассказал о сотрудничестве с Китаем и Индией в Арктическом совете
Россия в рамках Арктического совета способствует развитию сотрудничества в Арктике с внерегиональными странами, такими как Китай и Индия, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 16.12.2025
Лавров рассказал о сотрудничестве с Китаем и Индией в Арктическом совете

Лавров: Россия развивает сотрудничество в Арктике с Китаем и Индией

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Россия в рамках Арктического совета способствует развитию сотрудничества в Арктике с внерегиональными странами, такими как Китай и Индия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы не только работаем по сохранению этой важной структуры, но и вместе с профильными ведомствами способствуем развитию сотрудничества в Арктике с внерегиональными странами, которые заинтересованы в ответственном, равноправном взаимодействии в высоких широтах. Прежде всего упомяну Китай и Индию. С каждой из этих стран учреждены соответствующие рабочие группы", - сказал он на 45-м заседании Совета глав субъектов РФ при МИД РФ.
Как отметил министр, один из приоритетов в этой совместной работе – раскрытие транспортного потенциала северного морского пути.
