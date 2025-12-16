МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Москва всерьез настроена на нормализацию отношений с Грузией, при условии, что та не станет "разменной монетой" в играх против России, сообщил РИА Новости директор Четвертого департамента стран СНГ МИД Михаил Калугин.
"Россия всерьез настроена на нормализацию отношений с Грузией. Главное, чтобы Грузия не становилась "разменной монетой" в антироссийских играх", — сказал он.
По словам дипломата, Москва стремится "к стабильным отношениям с Тбилиси".
"Тбилиси демонстрирует здоровый прагматизм, тенденцию к многовекторности во внешних делах", — добавил он.
В частности, напомнил Калугин, Грузия не стала вступать в антироссийскую санкционную коалицию, отвергла навязываемый ей извне безрассудный сценарий открытия "второго фронта" против России".
"Благодаря этому за последние несколько лет мы немалого достигли в экономике. У нас нет дипотношений, но есть активные связи, которые приносят осязаемую выгоду", — заключил дипломат.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных.
Двадцать шестого августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии. Руководство России не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Cо своей стороны, Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию, считая их своими регионами
