Россия настроена на нормализацию отношений с Грузией, заявил МИД

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Москва всерьез настроена на нормализацию отношений с Грузией, при условии, что та не станет "разменной монетой" в играх против России, сообщил РИА Новости директор Четвертого департамента стран СНГ МИД Михаил Калугин.

"Россия всерьез настроена на нормализацию отношений с Грузией . Главное, чтобы Грузия не становилась "разменной монетой" в антироссийских играх", — сказал он.

По словам дипломата, Москва стремится "к стабильным отношениям с Тбилиси".

« "Тбилиси демонстрирует здоровый прагматизм, тенденцию к многовекторности во внешних делах", — добавил он.

В частности, напомнил Калугин, Грузия не стала вступать в антироссийскую санкционную коалицию, отвергла навязываемый ей извне безрассудный сценарий открытия "второго фронта" против России".

"Благодаря этому за последние несколько лет мы немалого достигли в экономике. У нас нет дипотношений, но есть активные связи, которые приносят осязаемую выгоду", — заключил дипломат.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал . Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных.