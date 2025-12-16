Вид на Московский Кремль и Покровский собор. Архивное фото

Вид на Московский Кремль и Покровский собор

Россия и Центральная Азия будут расширять сотрудничество

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия и Центральная Азия будут расширять направления сотрудничества, говорится в докладе Фонда развития гражданского общества, который есть в распоряжении РИА Новости.

"Россия и ЦА, помимо традиционных сфер для совместной работы, развивают новые перспективные направления. На текущем этапе наблюдается выстраивание нового баланса между "традицией" и "новацией", - говорится в докладе Фонда развития гражданского общества "Десятилетие новых возможностей".