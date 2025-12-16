https://ria.ru/20251216/rossija-2062257693.html
Россия и Центральная Азия будут расширять сотрудничество
Россия и Центральная Азия будут расширять сотрудничество - РИА Новости, 16.12.2025
Россия и Центральная Азия будут расширять сотрудничество
Россия и Центральная Азия будут расширять направления сотрудничества, говорится в докладе Фонда развития гражданского общества, который есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T01:01:00+03:00
2025-12-16T01:01:00+03:00
2025-12-16T01:01:00+03:00
в мире
россия
центральная азия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059161799_55:0:2526:1390_1920x0_80_0_0_bcdcf4a7c00099226837e94ef190d7a8.jpg
https://ria.ru/20251116/prezident-2055271703.html
россия
центральная азия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059161799_316:0:2347:1523_1920x0_80_0_0_efa9dc92fb78134fdd2cca2cab3574be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, центральная азия
В мире, Россия, Центральная Азия
Россия и Центральная Азия будут расширять сотрудничество
РИА Новости: Россия и Центральная Азия расширят направления сотрудничества
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия и Центральная Азия будут расширять направления сотрудничества, говорится в докладе Фонда развития гражданского общества, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Россия и ЦА, помимо традиционных сфер для совместной работы, развивают новые перспективные направления. На текущем этапе наблюдается выстраивание нового баланса между "традицией" и "новацией", - говорится в докладе Фонда развития гражданского общества "Десятилетие новых возможностей".
Как отметили в докладе, ключевыми направлениями сотрудничества будут являться энергетика, сельское хозяйство, логистика, финансы и инвестиции, миграция, искусственный интеллект и большие данные.