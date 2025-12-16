Рейтинг@Mail.ru
Россия и Центральная Азия будут расширять сотрудничество - РИА Новости, 16.12.2025
01:01 16.12.2025
Россия и Центральная Азия будут расширять сотрудничество
Россия и Центральная Азия будут расширять сотрудничество
в мире
россия
центральная азия
россия
центральная азия
2025
в мире, россия, центральная азия
В мире, Россия, Центральная Азия
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия и Центральная Азия будут расширять направления сотрудничества, говорится в докладе Фонда развития гражданского общества, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Россия и ЦА, помимо традиционных сфер для совместной работы, развивают новые перспективные направления. На текущем этапе наблюдается выстраивание нового баланса между "традицией" и "новацией", - говорится в докладе Фонда развития гражданского общества "Десятилетие новых возможностей".
Как отметили в докладе, ключевыми направлениями сотрудничества будут являться энергетика, сельское хозяйство, логистика, финансы и инвестиции, миграция, искусственный интеллект и большие данные.
Президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Жапаров призвал страны Центральной Азии к единству
16 ноября, 11:07
 
