Роспотребнадзор сообщил о снижении темпов роста заболеваемости гриппом
16.12.2025
Роспотребнадзор сообщил о снижении темпов роста заболеваемости гриппом
Темы роста заболеваемости гриппом в России снижаются во всех возрастных группах, 99,5% случаев заболевания гриппом - лёгкие и средней тяжести
Темпы роста заболеваемости гриппом снизились во всех возрастных группах
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Темы роста заболеваемости гриппом в России снижаются во всех возрастных группах, 99,5% случаев заболевания гриппом - лёгкие и средней тяжести, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
продолжается сезонный подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом, однако за прошедшую неделю темпы прироста замедлились примерно на треть. Большинство случаев заболевания гриппом – лёгкие и средней тяжести: на них приходится 99,5% всех диагнозов. Роспотребнадзор
также отмечает снижение темпов роста заболеваемости во всех возрастных группах", - сообщили в ведомстве.
Роспотребнадзор отметил, что доля госпитализированных с гриппом и ОРВИ остаётся низкой и составляет 1,8%.
В ведомстве также рассказали, что на сегодняшний день в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привились более 80,4 миллиона граждан - это 54,5% населения страны.
Число заболевших среди привитых равно 0,004% от общего числа вакцинированных, эти показатели соотносятся с предыдущими годами и подтверждают эффективность иммунизации, подчеркнули в пресс-службе.
"Заболеваемость COVID‑19 за неделю выросла на 4,4% - зарегистрировано около 11 455 случаев", - добавили в пресс-службе.