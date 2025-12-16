Роспотребнадзор сообщил о снижении темпов роста заболеваемости гриппом

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Темы роста заболеваемости гриппом в России снижаются во всех возрастных группах, 99,5% случаев заболевания гриппом - лёгкие и средней тяжести, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В России продолжается сезонный подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом, однако за прошедшую неделю темпы прироста замедлились примерно на треть. Большинство случаев заболевания гриппом – лёгкие и средней тяжести: на них приходится 99,5% всех диагнозов. Роспотребнадзор также отмечает снижение темпов роста заболеваемости во всех возрастных группах", - сообщили в ведомстве.

Роспотребнадзор отметил, что доля госпитализированных с гриппом и ОРВИ остаётся низкой и составляет 1,8%.

В ведомстве также рассказали, что на сегодняшний день в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привились более 80,4 миллиона граждан - это 54,5% населения страны.

Число заболевших среди привитых равно 0,004% от общего числа вакцинированных, эти показатели соотносятся с предыдущими годами и подтверждают эффективность иммунизации, подчеркнули в пресс-службе.