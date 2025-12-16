Рейтинг@Mail.ru
16.12.2025
Роспотребнадзор сообщил о снижении темпов роста заболеваемости гриппом
09:19 16.12.2025
Роспотребнадзор сообщил о снижении темпов роста заболеваемости гриппом
Роспотребнадзор сообщил о снижении темпов роста заболеваемости гриппом - РИА Новости, 16.12.2025
Роспотребнадзор сообщил о снижении темпов роста заболеваемости гриппом
Темы роста заболеваемости гриппом в России снижаются во всех возрастных группах, 99,5% случаев заболевания гриппом - лёгкие и средней тяжести, сообщили... РИА Новости, 16.12.2025
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
россия
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Роспотребнадзор сообщил о снижении темпов роста заболеваемости гриппом

Темпы роста заболеваемости гриппом снизились во всех возрастных группах

Медработник с вакциной
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Медработник с вакциной . Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Темы роста заболеваемости гриппом в России снижаются во всех возрастных группах, 99,5% случаев заболевания гриппом - лёгкие и средней тяжести, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
России продолжается сезонный подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом, однако за прошедшую неделю темпы прироста замедлились примерно на треть. Большинство случаев заболевания гриппом – лёгкие и средней тяжести: на них приходится 99,5% всех диагнозов. Роспотребнадзор также отмечает снижение темпов роста заболеваемости во всех возрастных группах", - сообщили в ведомстве.
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
В Роспотребнадзоре рассказали о летальных случаях гриппа
08:46
Роспотребнадзор отметил, что доля госпитализированных с гриппом и ОРВИ остаётся низкой и составляет 1,8%.
В ведомстве также рассказали, что на сегодняшний день в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привились более 80,4 миллиона граждан - это 54,5% населения страны.
Число заболевших среди привитых равно 0,004% от общего числа вакцинированных, эти показатели соотносятся с предыдущими годами и подтверждают эффективность иммунизации, подчеркнули в пресс-службе.
"Заболеваемость COVID‑19 за неделю выросла на 4,4% - зарегистрировано около 11 455 случаев", - добавили в пресс-службе.
Кампания по вакцинации от гриппа - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Россиянам рассказали, когда после прививки от гриппа формируется иммунитет
23 октября, 03:03
 
Россия
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Общество
 
 
