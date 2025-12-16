Рейтинг@Mail.ru
В Роспотребнадзоре рассказали о летальных случаях гриппа - РИА Новости, 16.12.2025
В Роспотребнадзоре рассказали о летальных случаях гриппа
Число летальных случаев от гриппа в России единично, их количество гораздо меньше, чем в прошлые годы, сообщили в Роспотребнадзоре. РИА Новости, 16.12.2025
В Роспотребнадзоре рассказали о летальных случаях гриппа

Роспотребнадзор: число летальных случаев от гриппа в России единично

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Число летальных случаев от гриппа в России единично, их количество гораздо меньше, чем в прошлые годы, сообщили в Роспотребнадзоре.
"На сегодняшний день число заболевших привитых составляет 0,004% от общего числа вакцинированных против гриппа. Данные соотносятся с показателями предыдущих лет и подтверждают эффективность иммунизации. Летальные случаи от гриппа единичны, их количество гораздо меньше, чем в прошлые годы", - рассказали в ведомстве.
Роспотребнадзор развеял мифы о вакцинации против гриппа
29 октября, 04:15
 
