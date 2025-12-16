https://ria.ru/20251216/rospotrebnadzor-2062287529.html
В Роспотребнадзоре рассказали о летальных случаях гриппа
В Роспотребнадзоре рассказали о летальных случаях гриппа
В Роспотребнадзоре рассказали о летальных случаях гриппа
Число летальных случаев от гриппа в России единично, их количество гораздо меньше, чем в прошлые годы, сообщили в Роспотребнадзоре. РИА Новости, 16.12.2025
В Роспотребнадзоре рассказали о летальных случаях гриппа
Роспотребнадзор: число летальных случаев от гриппа в России единично