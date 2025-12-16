В Роспотребнадзоре рассказали о летальных случаях гриппа

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Число летальных случаев от гриппа в России единично, их количество гораздо меньше, чем в прошлые годы, сообщили в Роспотребнадзоре.

"На сегодняшний день число заболевших привитых составляет 0,004% от общего числа вакцинированных против гриппа. Данные соотносятся с показателями предыдущих лет и подтверждают эффективность иммунизации. Летальные случаи от гриппа единичны, их количество гораздо меньше, чем в прошлые годы", - рассказали в ведомстве.